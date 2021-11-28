Скрипки и смычки будут маркировать перед вывозом за границу

00:32 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1195224-7

Все струнные музыкальные инструменты, которые временно вывозят за границу из России, предлагают маркировать. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в осеннюю сессию.

Документ разработал первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он отметил, что в конце прошлого года в России вступили в силу новые правила поездок музыкантов с ценными инструментами за границу. Они должны оформлять паспорта на свои инструменты, если те имеют статус культурной ценности. После специальной экспертизы в паспорте указывают наименование инструмента, время и место его изготовления, размеры и другие данные.

Но после вступления закона в силу на таможенных постах возникают проблемы, связанные с идентификацией струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков, являющихся культурными ценностями. Чтобы устранить эти проблемы, предлагается ввести маркировку всех этих инструментов, независимо от их собственников.

Ценные скрипки и смычки придётся промаркировать

Согласно законопроекту, маркировать скрипки, виолончели и альты, являющиеся культурными ценностями, будут химическими и радиочастотными метками. А если инструмент не является такой ценностью, то поставят только химическую метку. Если инструмент не имеет особого статуса, то с ним можно будет проходить через «зеленый коридор», ранее пояснил автор инициативы.

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#маркировка #музыка

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