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Стеганые пуховики — главная вещь зимы: как и с чем носить трендовые модели

Стеганые пуховики — главная вещь зимы: как и с чем носить трендовые модели

На прошлой неделе мы разобрались, какие семь вещей просто необходимы в зимнем гардеробе, чтобы не замерзнуть и выглядеть модной. И одним из маст-хэвов, который сейчас носят все инфлюенсеры, стал стеганый пуховик или куртка. Пуховик — это скорее зимняя классика, чем тренд, но в этом сезоне все же есть некоторые модные новости. Какие модели сейчас стали хитами в инстаграме и как их носить этой зимой — рассказываем в нашем материале.

Короткие куртки

Самая популярная модель, которую сегодня можно увидеть в инстаграме, — это короткий свободный пуховик. Начало тренду положила модель The Frankie Shop, которую уже растащили по своим блогам все модницы мира, но и у других брендов легко можно найти аналоги.

Внимание стоит обращать на минималистичные модели спокойных расцветок с накладными карманами. В самые лютые морозы носить короткую куртку, конечно, не рекомендуется, но для оттепелей и периодов "европейской зимы" более трендовой верхней одежды в этом сезоне не найти.


The Frankie Shop




Mango
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Стеганый total look

Когда придется утепляться основательно, то искать стоит объемный, похожий на одеяло пуховик светлых оттенков — бежевого, пастельно-розового, светло-голубого или молочного. Выбирайте модели с необычной строчкой — узорной или ромбами.


Каролин Даур

Вдохновение можно искать в зимней коллекции Miu Miu, где как раз были представлены модели в таком стиле. Оттуда же в гардероб смело можно забирать и вещи, с которыми этой зимой такие пуховики надо комбинировать, — плотные стеганые штаны и унты.

Присмотреться стоит и к уютной мягкой стеганой обуви в стиле культовых "луноходов" (moon boot). Да, от стеганой фактуры этой зимой никуда не деться — остается только выбирать, что именно носить. Если все стеганое сразу надевать не хочется, то штаны можно комбинировать и с дубленкой.


Miu Miu


H&M


Ксения Чилингарова

Яркие фактуры

Конечно, спокойными оттенками дело в трендах этой зимы не ограничивается — постпандемийная мода не то что разрешает, а даже требует любого "чересчур" в образе. Так что контрастные принты и необычные фактуры (например, лакированные, кожаные и переливающиеся) тоже в списке трендов — выбирайте яркую модель, которая будет притягивать взгляды. Такие пуховики можно комбинировать, например, с модными сапогами на цветной платформе.


Таму Макферсон


Наталья Якимчик


Ольга Карпуть

А вы уже нашли свой пуховик мечты?


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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