Стрижка ногтей по лунному календарю на декабре 2021 года

Вадим Карасев

Последний месяц уходящего года — важное время, когда нужно завершить текущие дела и подготовиться к новогодним праздникам. С лунным календарем будет проще выбрать время для ухода за собой.

Стрижка ногтей — ответственная процедура, с помощью которой можно как привлечь удачу, так и стать заложниками неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы выбрать самые благоприятные дни декабря для ухода за ногтевыми пластинами и их стрижки.

1 декабря: убывающая Луна в созвездии Весов — прекрасное время для того, чтобы позаботиться о ногтях. Подстригая их в этот лунный день, получится раскрыть спящие таланты и почувствовать прилив сил.

2, 3 декабря: эти дни убывающая Луна проведет в созвездии Скорпиона. 2 декабря стрижа ногтей поможет привлечь удачу и повысить самооценку, а в преддверии Новолуния 3 числа от манипуляций с ногтевыми пластинами стоит отказаться, чтобы не ослабить биополе и не спровоцировать проблем.

4, 5 декабря: Новолуние в Стрельце 4 декабря — не время для обрезания ногтей. Оба эти дня не подходят для стрижки, и астрологи рекомендуют заменить эту процедуру уходом. Ванночки с добавлением морской соли и увлажняющих масел будут более уместными и помогут предотвратить ломкость ногтевых пластин.

6, 7 декабря: рост Луны в Козероге — не лучшее время для подстригания ногтей: из-за этой процедуры иммунитет может ослабнуть. Астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии и укрепить здоровье.

8, 9 декабря: рост Луны продолжается, и в эти дни она будет в созвездии Водолея. Энергетика этого периода не подходит для стрижки ногтей. Не привлекать неудачи помогут проверенные шепотки, а поухаживать за ногтями можно с помощью укрепляющих средств.

10, 11 декабря: рост Луны в Рыбах — отличное время для того, чтобы позаботиться о красивом внешнем виде. Подстригая ногти в эти дни, получится справиться с неудачами и противостоять недоброжелателям.

12, 13 декабря: рост Луны в созвездии Овна — не лучшее время для стрижки ногтей. Астрологи рекомендуют поухаживать за руками и сделать массаж от всех болезней, чтобы укрепить иммунитет.

14, 15 и 16 декабря: ночное светило продолжает набираться сил, переходя в созвездие Тельца. Первые два дня подходят для стрижки ногтей, а 16 числа стричь ногти — к неудачам в личной жизни и проблемам с финансами.

17, 18 и 19 декабря: приближается Полнолуние, которое пройдет 19 числа в Водолее. В этот день стричь ногти — к проблемам со здоровьем. Астрологи рекомендуют подравнять ногтевые пластины 17 декабря, чтобы привлечь позитивные перемены.

20, 21 декабря: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Рака. 20 декабря стрижа ногтей поднимет настроение, а 21 числа за ногтями стоит поухаживать, чтобы избежать расслоения и ломкости ногтевых пластин.

22, 23 декабря: Луна убывает во Льве, и в это время можно не только стричь ногти, но и делать яркий дизайн, чтобы настроиться на волну позитива. Уместным будет и комплексный уход. Парафиновые ванночки помогут сохранить кожу рук нежной, а масло для кутикул поможет укрепить ногти.

24, 25 и 26 декабря: Луна продолжает убывать, и в эти дни она будет в союзе с созвездием Девы. Стричь ноготки в любой из этих дней — к приятным новостям и хорошему настроению. Астрологи рекомендуют также поухаживать за собой, чтобы к праздникам быть неотразимыми.

27, 28 декабря: стареющая Луна перемещается в созвездие Весов. Стричь ноготки в такой день стоит тем, кто намерен сбросить лишний вес. Процедуру можно выполнить и дома в утренние часы.

29, 30 декабря: под влиянием убывающей Луны в Скорпионе стричь ноготки можно, однако астрологи рекомендуют быть осторожными. Ранки и порезы будут заживать медленно и причинять боль.

31 декабря: последний день 2021 года убывающая Луна проведет в созвездии Стрельца. Стричь ноготки в такое время — к избавлению от лишних проблем и привлечению счастья. Подстричь ногти лучше всего с утра и придать им закругленную форму.