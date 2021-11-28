Сын Андрея Григорьева-Апполонова звонит ему только, когда нужны деньги

Певец Андрей Григорьев-Апплонов рассказал об отношениях с детьми. После развода артист и его экс-супруга разделили опеку над детьми: младший остался с мамой в Петербурге, а старший живет с отцом в Москве. Певец признался, что отношения с сыном у него максимально простые. Вот уже третий год музыкант свободен от каких-либо отношений. Сейчас 51-летний Григорьев-Апполонов один из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса. В сентябре 2019 года он развелся с супругой Мариной, которая подарила ему двух сыновей. Сначала Андрей жил в Москве один, чуть позже к нему переехал старший наследник: 17-летний Иван захотел вернуться к друзьям в столицу. А 13-летний Артемий остался с мамой в Санкт-Петербурге. Расставание с женой, по словам Григорьева-Апполонова, никак не отразилось на его общении с сыновьями. У музыканта также есть твердая убежденность: что бы ни случилось, с ребенком всегда нужно говорить начистоту. Именно искренность, считает певец, и делает его отличным отцом. «Я офигенный, у меня от детей нет секретов, они знают все мои достоинства и недостатки», — заявил он в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.Андрей Горигорьев-Апполонов Старшему сыну Апполонова в декабре исполнится 18 лет. Артист считает парня достаточно самостоятельным и во многом доверяет ему: «Сын мне звонит обычно, если нужно перевести деньги. Если уходит вечером, я не переживаю. Он не пьет, не курит, я счастлив, что у меня такой сын». Иван рассказал, что может допоздна засидеться у друзей или привести компанию приятелей домой, за что никогда не получит укор звездного родителя. «Папа меня особо не контролирует, а я его. Нам комфортно, он мне звонит спрашивает, как дела. Я могу ему сказать, что поздно приду домой», — сообщил юноша. Певец всегда открыт к диалогу и может поговорить с детьми на самые разные темы. Как признался артист, если сыну понадобится его совет, он обязательно поможет. «Не знаю, расскажет ли Ваня мне про свой первый раз, но я ему рассказал. Но все же думаю, что да, расскажет, — говорил ранее Григорьев-Апполонов. — Мои знакомые девочки приходят к нам домой, Ваня им оценки ставит. Мое же сердце сейчас свободно».