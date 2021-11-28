Time Loader доберется до Xbox в 2022 году, хвалебный трейлер игры





В начале ноября 2021 года в Steam состоялся релиз игры Time Loader. Это головоломка-платформер, которая была хорошо воспринята и игроками и профильной прессой. Если сейчас зайти на сайт Opencritic, у игры Time Loader рейтинг в 78 баллов из 100, при этом 88% рецензентов ее рекомендуют. В Steam игра набрала «Очень положительные» отзывы от игроков.

Разработчики Time Loader подтвердили, что планируют свой проект выпустить на игровых приставках. В 2022 году Time Loader выйдет на Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch. Планируют разработчики обновить свою игру и до Xbox Series X | S и Playstation 5, но после выхода на приставках.

Time Loader — это сюжетный пазл-платформер, в котором вам предстоит взять под свой контроль маленького робота и отправиться назад в прошлое, чтобы попытаться предотвратить трагический инцидент. Исследуйте дом вашего создателя, решайте хитроумные загадки, находите уникальные апгрейды и посмотрите на бытовые предметы с совершенно нового ракурса!

Ниже можно посмотреть хвалебный трейлер Time Loader, который опубликовали разработчики:

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