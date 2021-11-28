Украина оказалась в числе мировых лидеров по вымиранию населения

Вадим Карасев

Согласно справке Организации объединенных наций "Демографические процессы", Украина оказалась одной из самых быстро вымирающих стран в мире. К 2050 году население этой страны может приблизиться к цифре в 35 млн.

С момента последней переписи населения на Украине прошло уже 20 лет. Тогда в стране жили свыше 48 млн человек – таким образом, падение за полвека может составить 13 млн или 27%.

Эксперты ООН называют среди причин такой ситуации рост масштабов эмиграции, высокую смертность и низкую рождаемость. Можно было бы переломить положение дел, создав стабильные финансовую и политическую системы.

Как сообщал Ruposters, несмотря на сложную обстановку в стране, в Киеве недавно посягнули на два региона российского Поволжья, а до этого – на Кубань.