Умер певец и композитор Александр Градский

Вадим Карасев

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Несколько дней назад его экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. СМИ сообщают, что к ухудшению здоровья могла привести перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Печальную новость о смерти артиста уже подтвердили на "Первом канале" — Градский был одним из наставников популярного шоу "Голос".





Александр Градский

Градский окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп "Славяне". Всего дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Он работал над созданием ряда рок-опер, был композитором многих фильмов, в том числе "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", его музыка и песни в его исполнении также звучали в мультфильмах "Принцесса и Людоед", "Голубой щенок", "Легенда о старом маяке". Как вокалист Градский пел не только на эстраде, но и в опере и даже выступал на сцене Большого театра.

Запомнился Градский и яркими высказываниями:

Попса — это когда плохо. Когда хорошо — это популярная музыка.

Мне не вредит моя безапелляционность в том, что я считаю хорошим, правильным, профессиональным.

Музыка существует для выражения главного и необъяснимого.

Градский был трижды официально женат, от третьего брака у него есть двое детей. В последние годы состоял в отношениях с Мариной Коташенко, у них родились двое сыновей.





Первым новостью поделился блогер NatalkaPoltavka.

Надя Бесчетникова