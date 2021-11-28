Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер певец и композитор Александр Градский

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Несколько дней назад его экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. СМИ сообщают, что к ухудшению здоровья могла привести перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Печальную новость о смерти артиста уже подтвердили на "Первом канале" — Градский был одним из наставников популярного шоу "Голос".


Александр Градский

Градский окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп "Славяне". Всего дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Он работал над созданием ряда рок-опер, был композитором многих фильмов, в том числе "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", его музыка и песни в его исполнении также звучали в мультфильмах "Принцесса и Людоед", "Голубой щенок", "Легенда о старом маяке". Как вокалист Градский пел не только на эстраде, но и в опере и даже выступал на сцене Большого театра.

Запомнился Градский и яркими высказываниями:

Попса — это когда плохо. Когда хорошо — это популярная музыка.

Мне не вредит моя безапелляционность в том, что я считаю хорошим, правильным, профессиональным.

Музыка существует для выражения главного и необъяснимого.

Градский был трижды официально женат, от третьего брака у него есть двое детей. В последние годы состоял в отношениях с Мариной Коташенко, у них родились двое сыновей.


Первым новостью поделился блогер NatalkaPoltavka.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лариса Долина высказалась о смерти Александра Градского
Лариса Долина высказалась о смерти Александра Градского
Дима Билан снова вышел пьяный на сцену
Дима Билан снова вышел пьяный на сцену
Глюкоза заявила, что ненавидит Лолиту Милявскую
Глюкоза заявила, что ненавидит Лолиту Милявскую
Невеста неожиданно сделала стрижку во время свадьбы и удивила жениха
Невеста неожиданно сделала стрижку во время свадьбы и удивила жениха
3 игры из Game Pass получили награду в рамках премии TIGA Awards 2021
3 игры из Game Pass получили награду в рамках премии TIGA Awards 2021
Виталик Бутерин предложил метод снижения стоимости транзакций в L2 для Ethereum
Виталик Бутерин предложил метод снижения стоимости транзакций в L2
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город
В Германии предложили способ запустить "Северный поток — 2" до сертификации
В Германии предложили способ запустить "Северный поток — 2"
Коридоры затмений в 2022 году
Коридоры затмений в 2022 году
В Иркутске ледокол «Ангара» откроют после капитального ремонта
В Иркутске ледокол «Ангара» откроют после капитального ремонта
В иркутском отделении ПФР должностных лиц подозревают в хищении 600 тысяч рублей
В иркутском отделении ПФР должностных лиц подозревают в хищении 600
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в

Топ на сегодня

Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола и другие события кибербезопасности
Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Марина Хлебникова пришла в себя после комы

Еще по теме

Александр Градский рассказал о своих отношениях с женщинами
Александр Градский попал в больницу из-за сильного кровотечения
Скандал на шоу «Голос»: Александр Градский нецензурно отругал участника за выбор песни
«Тяжелейшее горе»: Градский о смерти Кобзона