Утечка: В Microsoft Store обнаружили демо-версию The Last Oricru





В 2021 году на Gamescom издательство Prime Matter в последний раз делилось информацией об игре The Last Oricru. Это проект, который разрабатывается студией GoldKnights, и его релиз должен состояться в 2022 году. Похоже, что сыграть в него можно будет уже на следующей неделе, в рамках демо-версии.

В Microsoft Store обнаружили страницу «The Last Oricru – Demo», на которой пока отсутствует доступный для загрузки контент. Указано, что дата выхода демо-версии The Last Oricru – 3 декабря 2021 года.

The Last Oricru — это сюжетная экшн-РПГ, в которой вы окажетесь втянуты в противостояние двух рас на частично терраформированной планете, отделенной от космоса защитным барьером. Ваши решения привнесут в сюжет интересные повороты — вы можете напрямую повлиять на ход противостояния и его итоги. Вас ждут сотни жарких схваток в жестоком мире, где средневековье граничит с научной фантастикой, а у каждого решения есть последствия. Повышайте уровень героя, улучшайте навыки, сражайтесь с боссами — перед вами безграничные возможности.

Напомним, что The Last Oricru – это экшен с элементами RPG в мире, который сочетает в себе средневековое фэнтези с футуристической научной фантастикой. Игра рассчитана на локальное кооперативное прохождение (до 2 игроков).

