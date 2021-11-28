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В Германии предложили способ запустить "Северный поток — 2" до сертификации

В Германии предложили способ запустить "Северный поток — 2" до сертификации

"Северный поток — 2" может быть запущен до завершения процедуры сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt. В этом случае оператору придется выплатить штраф, однако эта сумма не будет для него критичной.

Издание напоминает, что в истории уже были прецеденты запуска трубопроводов без сертификации, речь идет о западном ответвлении "Северного потока" NEL и немецком проекте EGL 401. В этом случае Федеральное сетевое агентство Германии может оштрафовать оператора на сумму до €1 млн, указывает газета.

"Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока — 2" составляют не менее €10 млрд", — отмечается в материале.

Таким образом, у оператора СП-2 может "появиться соблазн" запустить трубопровод побыстрее, чтобы воспользоваться высокими ценами на газ в Европе и "сэкономить на выплатах за транзит через Украину". В Федеральном сетевом агентстве Германии, комментируя эту идею, назвали прошлые случаи запуска без сертификации "несопоставимыми" с СП-2.

Как писал Ruposters, ранее лидер немецких "Зеленых" назвал "Северный поток — 2" стратегическим проектом, несущим угрозу для ФРГ.

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По материалам: uposters.ru

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