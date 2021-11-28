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В Иркутске ледокол «Ангара» откроют после капитального ремонта

В Иркутске ледокол «Ангара» откроют после капитального ремонта

В Иркутской области завершён капитальный ремонт самого старого из сохранившихся ледоколов мира. Он является объектом культурного наследия регионального значения и отделом Иркутского областного краеведческого музея. На проведение работ из областного бюджета было выделено 6,1 миллиона рублей. Ремонт начался 1 июня и занял шесть месяцев. Официальное открытие состоится 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На шлюпочной палубе ледокола восстановлены и частично заменены леерные конструкции (ограждения) и смонтирован деревянный настил, воссоздана в историческом облике капитанская рубка и каюта капитана — это одно помещение, разделенное на две комнаты. Стены рубки были обшиты листовым металлом. Сейчас его сняли, снесли все опорные конструкции и построили рубку. Её стены обшили филенчатыми панелями. Это деревянные полотна с элементами декора, которые были изготовлены на заказ. В дальнейшем в капитанской рубке посетители смогут увидеть навигационные приборы 19-20 веков. В каюте планируют воссоздать убранство интерьера, приближенное к первоначальному, и организовать тематическую экспозицию.

Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея:
— В новых помещениях ледокола будут размещены выставки. Специалистам краеведческого музея дано задание изучить фонды и подобрать новые экспонаты. Это могут быть материалы об истории навигации, личные вещи капитанов, документы.

Также во время капитального ремонта на судне покрашены трубы, мачты, судовые надстройки, борта. В машинном отделении специалисты заменили инженерные коммуникации.

Ледокол «Ангара» — это один из самых старых сохранившихся ледоколов в мире. Он был построен в Великобритании и в разобранном виде доставлен на Байкал. С 1900 года ледокол обеспечивал сквозное движение по Транссибирской магистрали. На нём в рабочем состоянии сохранился двигатель и машинное отделение. Сейчас на ледоколе развернута экспозиция по истории судоходства на озере Байкал. В ней представлено более 50 предметов из фондов Иркутского областного краеведческого музея.

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По материалам: irk

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