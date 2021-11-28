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В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте

В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте

27 ноября в Иркутске на площади Труда возле цирка прошла встреча депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания Иркутской области и городской думы с избирателями. Организатором стало региональное отделение КПРФ. Главной темой стало введение QR-кодов, ухудшение экономической ситуации на фоне введения ограничительных мер, ограничение свободы и гражданских прав человека. Об этом сообщается на странице регионального отделения КПРФ в «Инстаграм». Собралось около 250 человек.

В сообщении отмечается, что "встреча носит законный характер на основании статьи №8 Федерального закона №440 «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Акция прошла в специально отведённом для этого мэрией Иркутска месте».

На мероприятии присутствовали депутаты Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко, Роман Габов и Сергей Бренюк, а также депутат Госдумы, экс-губернатор региона Сергей Левченко. Как сообщил журналисту IRK.ru один из участников встречи, к Сергею Левченко обратились с просьбой инициировать прямую трансляцию голосования за законопроект по введению QR-кодов в общественных местах и транспорте, которое назначено в Государственной Думе на 16 декабря.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:
— либо QR-кода о прививке;
— либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;
— либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Кроме того, внесен законопроект-спутник о регулировании порядка и использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке; либо медицинский отвод от вакцинации; либо подтверждение перенесённого коронавируса.

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По материалам: irk

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