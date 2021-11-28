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В иркутском отделении ПФР должностных лиц подозревают в хищении 600 тысяч рублей

В иркутском отделении ПФР должностных лиц подозревают в хищении 600 тысяч рублей

В иркутском отделении ПФР должностных лиц подозревают в хищении более 600 тысяч рублей, речь идет о средствах фонда, а не о накоплениях граждан, прокомментировали журналисту IRK.ru в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. В офисе отделения ПФР в Иркутске проводятся обыски, изымается документация, интересующая следствие. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России. Информация о том, сколько подозреваемых, пока не разглашается. Сообщение о задержании семерых руководителей ПФР в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области не подтвердили.

По версии следствия, указанные лица с использованием своего служебного положения, похитили деньги из бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, деньги потратили по своему усмотрению. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

В пресс-службе отделения ПФР по Иркутской области журналисту IRK.ru сообщили, что Пенсионный фонд активно сотрудничает со следствием, оказывает содействие. ПФР работает в штатном режиме.


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По материалам: irk

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