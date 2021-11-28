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В Москве визит антипрививочников в красную зону прервали из-за хамства по отношению к пациентам

В Москве визит антипрививочников в красную зону прервали из-за хамства по отношению к пациентам

Противники вакцинации откликнулись на письмо врачей и в субботу 27 ноября посетили «красную зону» городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники хотели попасть в красную зону без масок, но их не пустили, остальные подчинились правилам и отправились в красную зону, где побывали, в том числе, и в реанимации, где люди лежат на ЭКМО и ИВЛ, сообщает РИА Новости. Главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий сообщил, что когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.

Валерий Вечорко:
— Конечно же, там были разные вопросы — и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают… Антипривиочники совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином…

Главврач констатировал, что с антипрививочниками «диалога нет». «У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком…», — возмутился он.

Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе артистам и политикам, и предложили показать «красные зоны», реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек, включая главврачей больницы в Коммунарке Дениса Проценко, больницы №52 Марьяну Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерия Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрея Шкоду, а также заведующего отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуарда Скворцова и главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Дениса Гусева.

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По материалам: irk

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