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В основной сети Cardano запустили первую децентрализованную биржу

В основной сети Cardano запустили первую децентрализованную биржу


Команда MuesliSwap объявила о запуске первой DEX в мейннете Cardano. Платформа использует модель книги заявок централизованных бирж, что позволяет размещать лимитные ордера. 



«В отличие от ранних попыток просто повторить архитектуру Uniswap из Ethereum, торговое решение MuesliSwap разработано с нуля и учитывает особенности транзакционной модели Cardano EUTXO. Это делает практичным использование модели книги заявок в децентрализованной среде», — говорится в блоге проекта. 


В сети Cardano DEX предлагает девять торговых пар с ADA, а также проводит пресейл собственных токенов управления MILK. В будущем на MuesliSwap появится сервис для запуска токенов и NFT-маркетплейс.


Платформа также доступна в блокчейне Smart Bitcoin Cash. В этой сети она работает дольше, а потому имеет более широкий функционал. Помимо торговли, пользователи могут участвовать в фарминге и стейкинге, а также запускать и покупать токены стандарта SEP-20.


Разработчики подчеркивают, что MuesliSwap — это проект в бета-версии, который может работать нестабильно. Один из пользователей Reddit рассказал, что у него возникли проблемы при размещении лимитного ордера на покупку токенов SNOW:


 «Я попытался купить 10 токенов SNOW по цене 0,9 ADA, но заявка не прошла, поскольку самый низкий ордер на продажу выставлен по цене 1 ADA. Предупреждаю, я пробовал отменить ордер и получил сообщение об ошибке. ADA, на которые совершалась покупка, в настоящее время заблокированы в смарт-контракте, и я не уверен, смогу ли получить их обратно».


Напомним, в сентябре 2021 года разработчики Cardano активировали обновление Alonzo, которое позволило развертывать смарт-контракты Plutus в основной сети.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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