В основной сети Cardano запустили первую децентрализованную биржу

Команда MuesliSwap объявила о запуске первой DEX в мейннете Cardano. Платформа использует модель книги заявок централизованных бирж, что позволяет размещать лимитные ордера.

MuesliSwap is now live on Cardano mainnet! We are proud to announce that MuesliSwap has just launched as the first decentralized exchange (DEX) on Cardano. https://t.co/WTevels5nT #DEX #ADA #CARDANO #FIRST #MILK — MuesliSwapTeam (@MuesliSwapTeam) November 26, 2021

«В отличие от ранних попыток просто повторить архитектуру Uniswap из Ethereum, торговое решение MuesliSwap разработано с нуля и учитывает особенности транзакционной модели Cardano EUTXO. Это делает практичным использование модели книги заявок в децентрализованной среде», — говорится в блоге проекта.

В сети Cardano DEX предлагает девять торговых пар с ADA, а также проводит пресейл собственных токенов управления MILK. В будущем на MuesliSwap появится сервис для запуска токенов и NFT-маркетплейс.

Платформа также доступна в блокчейне Smart Bitcoin Cash. В этой сети она работает дольше, а потому имеет более широкий функционал. Помимо торговли, пользователи могут участвовать в фарминге и стейкинге, а также запускать и покупать токены стандарта SEP-20.

Разработчики подчеркивают, что MuesliSwap — это проект в бета-версии, который может работать нестабильно. Один из пользователей Reddit рассказал, что у него возникли проблемы при размещении лимитного ордера на покупку токенов SNOW:

«Я попытался купить 10 токенов SNOW по цене 0,9 ADA, но заявка не прошла, поскольку самый низкий ордер на продажу выставлен по цене 1 ADA. Предупреждаю, я пробовал отменить ордер и получил сообщение об ошибке. ADA, на которые совершалась покупка, в настоящее время заблокированы в смарт-контракте, и я не уверен, смогу ли получить их обратно».

Напомним, в сентябре 2021 года разработчики Cardano активировали обновление Alonzo, которое позволило развертывать смарт-контракты Plutus в основной сети.