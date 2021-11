В основной сети Cardano запустили первую децентрализованную биржу

Команда MuesliSwap объявила о запуске первой DEX в мейннете Cardano. Платформа использует модель книги заявок централизованных бирж, что позволяет размещать лимитные ордера.

MuesliSwap is now live on Cardano mainnet! We are proud to announce that MuesliSwap has just launched as the first decentralized exchange (DEX) on Cardano. https://t.co/WTevels5nT #DEX #ADA #CARDANO #FIRST #MILK