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В России есть случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, заявил Круглый

В России есть случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, заявил Круглый

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


13:51  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: РИА Новости



В России уже есть пациенты, заражённые новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», заявил сенатор Владимир Круглый. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

По словам парламентария, источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет. Круглый призвал прервать авиасообщение с этой страной, пока омикрон-штамм не будет изучен.

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Штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон». Как сообщалось ранее, этот вариант коронавируса уже проник в Израиль и Гонконг. Итальянские СМИ также сообщили о выявлении случая заражения омикрон-штаммом в стране. 

В субботу в Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявили о высоких рисках, связанных с распространением штамма омикрон». Эксперты не исключают, что вирус может обладать более высокой по сравнению с дельта-штаммом способностью распространяться и может оказаться устойчивым к вакцинам.



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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