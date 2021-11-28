В России есть случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, заявил Круглый

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

13:51 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: РИА Новости

В России уже есть пациенты, заражённые новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», заявил сенатор Владимир Круглый. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

По словам парламентария, источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет. Круглый призвал прервать авиасообщение с этой страной, пока омикрон-штамм не будет изучен.

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Штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон». Как сообщалось ранее, этот вариант коронавируса уже проник в Израиль и Гонконг. Итальянские СМИ также сообщили о выявлении случая заражения омикрон-штаммом в стране.

В субботу в Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявили о высоких рисках, связанных с распространением штамма омикрон». Эксперты не исключают, что вирус может обладать более высокой по сравнению с дельта-штаммом способностью распространяться и может оказаться устойчивым к вакцинам.

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