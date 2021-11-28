В России выявили 33 548 новых случаев COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

11:59 Автор: Марьям Гулалиева

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 33 548, до 9 570 373, следует из опубликованных 28 ноября данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,35 процента. Регионами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Калмыкия (0,08 процента), Республика Алтай (0,14 процента) и Москва (0,16 процента).

Что делать при подозрении на коронавирус

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось в стране на 30 646. Всего выздоровели уже 8 268 111 человек.

Число летальных исходов из-за COVID-19 за сутки увеличилось на 1224, до 272 755.

В Москве за сутки зафиксировано 3 086 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявили 1 940 495 заразившихся. Число летальных исходов из-за COVID-19 за сутки возросло на 95, до 34 012.

Эксперт: новый штамм COVID-19 вряд ли вызовет пандемию среди привитых

Ранее председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал «Парламентской газете», какие проблемы в российской медицине выявил COVID-19 и что предстоит сделать для их решения.

#коронавирус