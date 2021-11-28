Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России выявили 33 548 новых случаев COVID-19

В России выявили 33 548 новых случаев COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:59  Автор: Марьям Гулалиева



Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 33 548, до 9 570 373, следует из опубликованных 28 ноября данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,35 процента. Регионами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Калмыкия (0,08 процента), Республика Алтай (0,14 процента) и Москва (0,16 процента).

Что делать при подозрении на коронавирус


Число вылечившихся после коронавируса увеличилось в стране на 30 646. Всего выздоровели уже  8 268 111 человек.

Число летальных исходов из-за COVID-19 за сутки увеличилось на 1224, до 272 755.

В Москве за сутки зафиксировано 3 086 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявили  1 940 495  заразившихся.  Число летальных исходов из-за COVID-19 за сутки возросло на 95, до 34 012.

Эксперт: новый штамм COVID-19 вряд ли вызовет пандемию среди привитых


Ранее председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал «Парламентской газете», какие проблемы в российской медицине выявил COVID-19  и что предстоит сделать для их решения.



#коронавирус


1
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лариса Долина высказалась о смерти Александра Градского
Лариса Долина высказалась о смерти Александра Градского
Дима Билан снова вышел пьяный на сцену
Дима Билан снова вышел пьяный на сцену
Глюкоза заявила, что ненавидит Лолиту Милявскую
Глюкоза заявила, что ненавидит Лолиту Милявскую
Невеста неожиданно сделала стрижку во время свадьбы и удивила жениха
Невеста неожиданно сделала стрижку во время свадьбы и удивила жениха
3 игры из Game Pass получили награду в рамках премии TIGA Awards 2021
3 игры из Game Pass получили награду в рамках премии TIGA Awards 2021
Виталик Бутерин предложил метод снижения стоимости транзакций в L2 для Ethereum
Виталик Бутерин предложил метод снижения стоимости транзакций в L2
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город
В Германии предложили способ запустить "Северный поток — 2" до сертификации
В Германии предложили способ запустить "Северный поток — 2"
Коридоры затмений в 2022 году
Коридоры затмений в 2022 году
В Иркутске ледокол «Ангара» откроют после капитального ремонта
В Иркутске ледокол «Ангара» откроют после капитального ремонта
В иркутском отделении ПФР должностных лиц подозревают в хищении 600 тысяч рублей
В иркутском отделении ПФР должностных лиц подозревают в хищении 600
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в

Топ на сегодня

Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола и другие события кибербезопасности
Утечка данных пользователей WordPress, масштабная операция Интерпола
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Стрижки в октябре 2021 года по лунному календарю
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Первая российская авиакомпания попала в черный список ЕС
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Tendermint запустил хакатон HackAtom VI с призовым фондом $1 млн
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Марина Хлебникова пришла в себя после комы

Еще по теме

В Москве зафиксировали минимальное с 1 марта число смертей из-за COVID-19
В России за сутки выявили 9694 заразившихся COVID-19
В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19
В России за сутки выявили 22 866 заразившихся коронавирусом