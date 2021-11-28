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В сети обсуждают конфликт между феминистками Дарьей Серенко и Аленой Поповой: первая обвинила вторую в эксплуатации труда

В сети обсуждают конфликт между феминистками Дарьей Серенко и Аленой Поповой: первая обвинила вторую в эксплуатации труда

Вот уже несколько дней в сети бурно обсуждают историю феминистки и соосновательницы "Фемдачи" Дарьи Серенко, которая рассказала о неприятном опыте работы с еще одной феминисткой — бывшей кандидаткой в Госдуму от партии "Яблоко" Аленой Поповой. Алена выступает за права женщин и является соосновательницей проектов "ТыНеОдна" и "Гражданский корпус волонтеров ЧС".

Дарья и ее подруга Соня Сно работали в штабе Алены Поповой летом 2021 года. Сейчас они решились рассказать, что столкнулись с плохими условиями труда, а после еще и с угрозами со стороны Поповой. В статье отмечается, что сотрудницы постоянно сталкивались с переработками, Попова часто кричала на подчиненных, а в итоге отказалась выплатить девушкам их зарплату. Трудового договора с ними не оформили, но была достигнута договоренность о зарплате в 100 тысяч рублей в месяц.


Алена Попова

Постепенно на нас навесили еще две ставки помимо нашей, мы работали с утра до ночи, частично менеджерили работу штаба. <...> Уходя, мы попросили зарплату как за месяц, хоть и не доработали ровно неделю до месяца. <...> Мы составили обоснование нашего гонорара и отчет о проделанной на трех ставках работе,

— написано в статье, которую девушки опубликовали на сервисе Google Docs.

Далее, по их словам, начались проблемы. От разговора об оплате Алена всячески уходила, а потом требовала подписать договор о неразглашении (NDA). Дарья отказалась подписывать документ, поскольку его положения показались ей "кабальными". Попова, по их словам, также пыталась запретить им рассказывать, что они уволились из штаба.

Алена заручилась поддержкой подруг-адвокатесс и всех вокруг, а также объявила мне свое предположение, что это я инициировала на нее набег "Мужского государства" (российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма. — Прим. ред.) и "Центра Э" (центр по противодействию экстремизму. — Прим. ред.). Представьте себе степень цинизма происходящего: написать такое девушке, которую "Мужское государство" травило и преследовало четырежды,

— продолжает Серенко в своем рассказе.


Дарья Серенко

Мы в этой ситуации защищаем свои трудовые права, Алену я воспринимаю как богатую женщину, босса, с кучей ресурсов и связей. У нас с Соней таких денег, связей и возможностей нет. Но у нас есть право все это проговорить,

— заключили девушки.

Сама Попова ситуацию пока никак не комментировала.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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