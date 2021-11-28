В «Тольяттиазот» сменилась власть

Многолетний корпоративный спор на предприятии закончился сменой состава совета директоров

19:22 Автор: Павел Волин

По требованию компании «Уралхим» 27 ноября проведено внеочередное общее собрание акционеров (BOCA) ПАО «Тольяттиазот». Как сообщается в официальном пресс-релизе на сайте компании, по итогам состоявшегося ВОСА акционерами принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (АО Корпорация «Тольяттиазот») и членов совета директоров предприятия. ВОСА избрало новый состав совета директоров, в который вошли представители «УРАЛХИМа»: Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев.

Председателем совета директоров избран Димитрий Татьянин, директор по правовым вопросам «УРАЛХИМа». Генеральным директором ПАО «Тольяттиазот» избран Анатолий Шаблинский, который до этого времени возглавлял филиал «КЧХК» компании «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке Кировской области.

Кроме того, говорится в пресс-релизе, решением Собрания были внесены изменения в статьи Устава ПАО «Тольяттиазот», связанные с деятельностью Председателя совета директоров Общества и работой Общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров остался неизменным — 5 человек.

Как уточняет Российское агентство правовой и судебной информации РАПСИ, «значительное влияние на принятие решения о смене состава Совета директоров ПАО «ТОАЗ» оказало голосование назначенного арбитражным судом финансового управляющего имуществом должника Сергея Махлая — Олега Егерева, который в силу норм ФЗ “О несостоятельности ( банкротстве) “ получил права на распоряжение имуществом Сергея Махлая, в том числе принадлежащими ему акциями ПАО “Тольяттиазот”, которыми он владел через оффшорные компании. Сергей Махлай ранее был заочно осужден за совершенные преступления на 9,5 лет лишения свободы. Также с него было взыскано судом свыше 87 млрд рублей нанесенного им ущерба. Эта сумма не была погашена, в связи с чем Сергей Махлай был объявлен банкротом и ему был назначен финансовый управляющий. — отмечает РАПСИ

Решения ВОСА приняты абсолютным большинством состава — более 80% голосов.

Проводя ВОСА, утверждается в пресс-релизе, «Уралхим» действовал строго в соответствии с действующим законодательством и вступившим силу решением Арбитражного суда Самарской области от 22 ноября 2021 года.

Внеочередное собрание акционеров ТоАЗа созвано после вынесения решения суда по заявлению АО «ОХК «УРАЛХИМ» и входящего в него АО «Химактивинвест». «УРАЛХИМ» 18 августа направил в ТоАЗ требование о созыве и проведении ВОСА с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий органов управления ТоАЗа, а также избрании нового состава совета директоров. Согласно законодательству об акционерных обществах, собрание акционеров, посвященное избранию совета директоров, должно быть проведено не позднее 75 дней с даты представления требования. В данном случае — не позднее 3 ноября.

Однако совет директоров «Тольяттиазота» отказался исполнять требование законодательства РФ о созыве ВОСА под предлогом ухудшения эпидемиологической обстановки в Самарской области и введения нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября. Для защиты своих прав «УРАЛХИМ» как акционер ПАО «Тольяттиазот» был вынужден обратиться в суд. В исковом заявлении «УРАЛХИМ» отметил необходимость и возможность соблюдения всех требований и антиковидных мер, поскольку актовый зал заводоуправления рассчитан на 180 посадочных мест, а количество акционеров, очно участвующих в собраниях, не превышает 20 человек.

Помимо этого, в соответствии с постановлением губернатора Самарской области, системообразующие предприятия региона, к которым относится «Тольяттиазот», несмотря на объявленную нерабочую неделю, должны были продолжить работу, соблюдая требования об обеспечении эпидемиологической безопасности. Исходя из этого, «УРАЛХИМ» расценил действия совета директоров ТоАЗа как злостное нарушение требований закона и нарушение прав акционеров.

Принятые собранием акционеров решения направлены на нормализацию производственно-финансовой деятельности, повышение ее эффективности, увеличение заработной платы работникам, повышение отчислений в бюджеты всех уровней, значительное расширение инвестиционной программы и модернизацию оборудования, восстановление на предприятии законности и правопорядка. Кроме того, теперь появилась реальная возможность взыскать с мажоритариев завода причиненный ими многомиллиардный ущерб. — говорится в официальном документе «Уралхима».

Димитрий Татьянин, директор по правовым вопросам АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

«Внеочередное собрание акционеров, которое обязал нас провести Арбитражный суд Самарской области, проведено в полном соответствии с российским законодательством об акционерных обществах. Решения по всем вопросам повестки дня было принято абсолютным большинством голосов — более 80%. «УРАЛХИМ» положительно оценивает решения большинства акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей компании и смене состава совета директоров. Расцениваем деятельность прежних органов управления как противоречившую интересам ПАО «Тольяттиазот» и нанесшую предприятию значительный экономический ущерб. Принятые собранием акционеров решения направлены на восстановление нормальной производственной и финансовой деятельности ТоАЗа, повышение эффективности работы предприятия, восстановление на нем законности и правопорядка. Полагаем, что новый совет директоров прекратит порочную практику незаконного вывода с завода денег и обеспечит проведение модернизации предприятия. Рассчитываем также, что, в соответствии с решением Комсомольского районного суда Тольятти от 2019 года, «Тольяттиазоту» и «УРАЛХИМу» будет возмещен ущерб в сумме 87,3 млрд рублей, который был нанесен действиями бенефициаров ТоАЗа в предыдущие годы».

Справка

АО «ОХК «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «Уралхим» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, один из крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. В составе основных производственных активов АО «ОХК «Уралхим» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

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