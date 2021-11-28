В Тулуне полицейские после погони задержали 17-летнего водителя «Жигулей»

В Тулуне ночью 27 ноября полицейские после погони задержали 17-летнего водителя «Жигулей». Инспекторы ДПС заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения и решили его остановить, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Однако автомобилист проигнорировал требование сотрудников ГИБДД, увеличил скорость и попытался скрыться. Лихач выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

После непродолжительной погони нарушителя удалось задержать. Находившийся за рулем 17-летний подросток от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Кроме того, в салоне авто находилось еще пять несовершеннолетних пассажиров.

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Также к административной ответственности привлечена его мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



