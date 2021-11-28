Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой

Российская федерация сделает все, чтобы не допустить включения озера Байкал в список объектов наследия ЮНЕСКО под угрозой. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко,сообщает ТАСС.

Ранее ЮНЕСКО обозначил для России срок на выполнение рекомендаций, касающихся статуса озера и его нынешнего состояния, до февраля 2022 года. Комитет при поддержке Министерства культуры РФ, МИД России, правительства Татарстана проведет очередную 45-ю сессию в Казани в 2022 году.

По словам Виктории Абрамченко, Минприроды объявило конкурс на подготовку обоснования по уровню воды в Байкале в настоящее время. «Российская Федерация все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять. Сейчас министерство природных ресурсов объявило необходимый конкурс на то, чтобы подготовить научное обоснование по уровню воды», - отметила она.