Виталик Бутерин предложил метод снижения стоимости транзакций в L2 для Ethereum

Виталик Бутерин представил дорожную карту развития решений второго уровня (L2) на базе технологии Rollups для Ethereum. Для увеличения пропускной способности он предложил ограничить объем данных в блоке и поэтапно вводить шардинг.

A roadmap for how data space available to rollups can be greatly expanded (and hence rollup fees greatly reduced) progressively, starting from calldata gas cost reduction and continuing with step-by-step rollout of sharding:https://t.co/TixzvKInSN — vitalik.eth (@VitalikButerin) November 25, 2021

«В краткосрочной и среднесрочной перспективах, а возможно, и в долгосрочной, rollups является единственным надежным решением для масштабирования Ethereum. Комиссии в основной сети остаются очень высокими уже несколько месяцев, поэтому необходимо срочно сделать все необходимое, чтобы способствовать переходу экосистемы на эту технологию», — говорится в публикации.

По мнению Бутерина, начать стоит с ограничения объема данных calldata в блоке и снижения стоимости соответствующих операций с 16 единиц газа за байт до трех. В этом пространстве хранится информация, предоставляемая при вызове смарт-контракта.

Релевантное предложение (EIP-4488) уже опубликовали основатель Ethereum и разработчик Мика Золту. По их словам, мера позволит увеличить пропускную способность L2 без увеличения размера блока.

Бутерин отметил, что существует альтернативное решение — снизить стоимость связанных с calldata операций без введения лимитов на объем данных. Он объяснил, что это более простая идея, которая, однако, при реализации может угрожать безопасности.

«Сейчас средний размер блока составляет 60-90 Кбайт, но максимальный его размер — 1,875 Мбайт. Если просто уменьшить стоимость calldata с 16 до 3 единиц газа, максимальный размер блока вырастет до 10 Мбайт. Это приведет к беспрецедентной нагрузке на сеть и создаст риск ее отключения. Предыдущие тестирования блоков размером около 500 Кбайт уже вывели из строя несколько загрузочных узлов», — уточнил Бутерин.

Согласно предложению разработчиков, размер блока будет ограничен на уровне 1,5 Мбайт. По их словам, этого достаточно для предотвращения «большей части рисков для безопасности».

Если инициативу поддержит сообщество, в сети проведут обновление, которое позволит пересчитать расходы газа. Пользователи смогут и дальше взаимодействовать с протоколом без изменений, а майнерам достаточно будет установить новое правило.

Бутерин подчеркнул, что в долгосрочной перспективе единственным приемлемым решением для масштабирования является шардинг. Однако на его реализацию потребуется длительное время.

Как ожидается, на первых порах разработчики внедрят «небольшое количество шардов, например, четыре». В дальнейшем это число увеличат до 64.

После интеграции шардов, L2-решения на базе Rollups будут отправлять транзакции в два этапа. На первом — данные помещаются в шард, на втором — происходит сама транзакция.

Разработчики отметили, что Optimism и Arbitrum уже используют двухэтапную конструкцию, поэтому для кода этих проектов не потребуется серьезных изменений.

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Решения второго уровня позволяют существенно снизить комиссии, которые пользователи платят при передачи транзакций. По данным L2 Fees, на момент написания за передачу ETH в основной сети придется заплатить $7,9 — использование Looping, например, позволяет снизить эту сумму до $0,2.

Вместе с тем некоторые операции остаются достаточно дорогими даже в L2-сетях. За своп токенов через Optimism придется заплатить более $3 комиссии (в основной сети плата бы превысила $32).

Напомним, генеральный директор сингапурского венчурного фонда Three Arrows Capital Су Чжу раскритиковал Ethereum за высокие комиссии, которые не позволяют новичкам рынка использовать этот блокчейн.