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Всего одна игра из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе

Всего одна игра из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе


Каждую неделю публикуется информация об играх в цифровом магазине Steam, которые принесли максимальную прибыль. На этой неделе только одна игра из Game Pass попала в этот ТОП-10 – это Forza Horizon 5. Она продолжает удерживать позиции в ТОП-10 Steam.

Вот как выглядит ТОП-10 Steam по прибыли с 21 по 28 ноября:



Farming Simulator 22 (новинка);



Battlefield 2042;



Cyberpunk 2077;



Red Dead Redemption 2;



Valve Index VR Kit



Forza Horizon 5;



Horizon Zero Dawn;



Red Dead Redemption 2;



FIFA 22;



Myth of Empires.

Из интересного, можно отметить наличие сразу на двух позициях игры Red Dead Redemption 2, на которую предлагается хорошая скидка в рамках «Черной пятницы», из-за чего игра вернулась в ТОПы продаж. Аналогичная ситуация и с Cyberpunk 2077.

«Черная пятница» на Xbox One и Xbox Series X | S — какие игры купить

Другой момент, на который стоит обратить внимание, это лидер минувшей недели — Farming Simulator 22. Игра только вышла, но она сразу смогла занять первое место в Steam по прибыли, обойдя даже Battlefield 2042, которая вышла только неделю назад.

На этой неделе в ТОП-10 Steam не попали Halo Infinite и Age of Empires 4 от Xbox Game Studios, которые были в ТОПах на прошлых неделях.

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По материалам: newxboxone

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