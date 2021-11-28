Всего одна игра из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе





Каждую неделю публикуется информация об играх в цифровом магазине Steam, которые принесли максимальную прибыль. На этой неделе только одна игра из Game Pass попала в этот ТОП-10 – это Forza Horizon 5. Она продолжает удерживать позиции в ТОП-10 Steam.

Вот как выглядит ТОП-10 Steam по прибыли с 21 по 28 ноября:

Farming Simulator 22 (новинка);Battlefield 2042;Cyberpunk 2077;Red Dead Redemption 2;Valve Index VR KitForza Horizon 5;Horizon Zero Dawn;Red Dead Redemption 2;FIFA 22;Myth of Empires.

Из интересного, можно отметить наличие сразу на двух позициях игры Red Dead Redemption 2, на которую предлагается хорошая скидка в рамках «Черной пятницы», из-за чего игра вернулась в ТОПы продаж. Аналогичная ситуация и с Cyberpunk 2077.

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Другой момент, на который стоит обратить внимание, это лидер минувшей недели — Farming Simulator 22. Игра только вышла, но она сразу смогла занять первое место в Steam по прибыли, обойдя даже Battlefield 2042, которая вышла только неделю назад.

На этой неделе в ТОП-10 Steam не попали Halo Infinite и Age of Empires 4 от Xbox Game Studios, которые были в ТОПах на прошлых неделях.