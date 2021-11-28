Xbox «изучает» проблемы по обратной совместимости в TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect





Две недели назад в программу обратной совместимости добавили более 70 новых игр. Две новинки – это TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect. Обе игры являются шутерами от первого лица, но в них игроки столкнулись с неприятными проблемами.

Игроки на Reddit сообщили несколько дней назад, что играть в TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect практически нереально на Xbox One и Xbox Series X | S. Причина – высокая чувствительность на новых геймпадах, из-за чего прицеливаться в игре невозможно. Если в TimeSplitters: Future Perfect это еще можно немного нивелировать настройками в самой игре, в TimeSplitters 2 таких настроек нет.

Один из руководителей программного отдела Xbox Джейсон Рональд в Twitter дал понять, что Microsoft знает об этой проблеме и «изучает» ее. Таким образом, можно ожидать, что команда Xbox найдет решение, чтобы исправить ситуацию.

We are aware and already investigating the controller sensitivity on Timesplitters 2 and Future Perfect. — Jason Ronald (@jronald) November 27, 2021



