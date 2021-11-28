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Xbox показал рекламу Halo Infinite в дополненной реальности на футбольном матче

Xbox показал рекламу Halo Infinite в дополненной реальности на футбольном матче


До релиза Halo Infinite остается чуть больше недели, 8 декабря новый шутер 343 Industries станет доступен игрокам. Игра является одним из главных релизов последних лет для Xbox, и Microsoft уже ведет активную рекламную кампанию. В том числе, используя инструменты дополненной реальности.

Во время перерыва в футбольном матче в Орегоне компания Microsoft показала рекламу Halo Infinite с использованием технологии дополненной реальности. Ниже можно посмотреть, как это выглядело – зрелище весьма необычное.


Отметим, что использование дополненной реальности в рамках футбольных матчей – не новое решение, многие другие компании его уже давно используют для представления своих продуктов.

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По материалам: newxboxone

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