Xbox показал рекламу Halo Infinite в дополненной реальности на футбольном матче





До релиза Halo Infinite остается чуть больше недели, 8 декабря новый шутер 343 Industries станет доступен игрокам. Игра является одним из главных релизов последних лет для Xbox, и Microsoft уже ведет активную рекламную кампанию. В том числе, используя инструменты дополненной реальности.

Во время перерыва в футбольном матче в Орегоне компания Microsoft показала рекламу Halo Infinite с использованием технологии дополненной реальности. Ниже можно посмотреть, как это выглядело – зрелище весьма необычное.

This Master Chief HALO AR at the Oregon football game is WILD 🤯 @BRGaming



(via @GoDucks)pic.twitter.com/w8VbZtnjnj — Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2021



Отметим, что использование дополненной реальности в рамках футбольных матчей – не новое решение, многие другие компании его уже давно используют для представления своих продуктов.