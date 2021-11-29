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24 человека, чей день был гораздо хуже, чем ваш (Часть 2)

Вселенная ненавидит нас всех одинаково (я надеюсь). И если у вас был тяжелый день, то мы обещаем вам, что вам станет немножечко легче после просмотра нашей подборки.  Вы знаете, что наша редакция питает слабость к неудачным моментам жизни других. Но, конечно, не для того, чтобы добить лежачего. Скорее, для того, чтобы убедить себя в том, что никто не сговаривался именно против нас, и совершенно нормально время от времени терпеть неудачи.

20 человек, чей день был гораздо хуже, чем ваш (Часть 1) - onedio.ru
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По материалам: Юмор

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