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40 тысяч участников присоединилось к просветительскому онлайн-марафону «Знание для родителей»

40 тысяч участников присоединилось к просветительскому онлайн-марафону «Знание для родителей»

Во время Всероссийского просветительского онлайн-марафона «Знание для родителей», который прошёл 28 ноября, родители узнали о том, как подготовить ребёнка к школе и помочь в выборе профессии, сообщает Минпросвещения России. 
К мероприятию подключились около 40 тысяч участников. Спикеры рассказали о главных трендах в воспитании и роли родителей в современном обучении, а также ответили на вопросы, касающиеся здорового образа жизни и гармоничных отношений в семье. Марафон организован при поддержке Минпросвещения России.
Первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев открыл марафон и отметил, насколько важно для обучения и воспитания не только сохранять образовательные традиции, но и дополнять их современными возможностями.

«Образование – это та отрасль, которая требует трепетного отношения к новшествам и экспериментам. Нас часто спрашивают о том, заменит ли когда-нибудь цифровое образование очную школу. Отвечу, что нет. Ничто не может заменить общение с педагогом. Образование – это не просто передача знаний, это и воспитание, и социализация ребёнка. Это невозможно сделать онлайн. Но и игнорировать современные тенденции в образовательном процессе мы не можем», – подчеркнул Александр Бугаев.

Он рассказал участникам марафона о проектах Министерства просвещения, которые позволяют значительно повысить качество образования и воспитания детей, дают педагогам и учителям широкие возможности для этого.

«Мы должны обеспечить равные шансы на качественное образование для всех детей, которые учатся в нашей стране. И наш помощник в этом – федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который нужен для того, чтобы каждый школьник вне зависимости от места проживания мог получать одинаковые знания обо всём, что ему интересно. При этом все материалы соответствуют ФГОС и актуальным подходам к образованию», – сказал первый заместитель Министра просвещения.

В поддержку развития цифровой образовательной среды Минпросвещения и Минцифры России разработали информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум». Её миссия – сделать обучение, в том числе дистанционное, более удобным. «Сферум» – это бесплатный технологичный инструмент, созданный в помощь учителям, ученикам и их родителям, позволяющий получать образование в более гибком формате. «Платформа «Сферум» даёт возможность проводить видеоуроки и конференции. Учитель может дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников.

Ещё один элемент цифровой образовательной среды – портал «Российская электронная школа», бесплатный каталог интерактивных уроков от лучших учителей России по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс. Каждый интерактивный урок содержит видеоматериалы, анимационные ролики или интерактивные элементы, раскрывающие тему доступно для восприятия. Сейчас на портале собран материал по 32 учебным предметам, 6000 уроков для всех классов, 200 тысяч уникальных задач.

Дополнит инструментарий цифровой образовательной среды «Библиотека цифрового образовательного контента», которая появится на федеральной государственной информационной платформе «Моя школа». В ней будет храниться верифицированный контент: электронные учебники, тесты для самодиагностики, виртуальные лаборатории, цифровые учебно-методические комплексы, методические материалы для учителей и другие образовательные материалы.

Первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко рассказал, что популярные среди подростков социальные сети и игровые платформы можно использовать как дополнительные ресурсы для развития «гибких» навыков, например креативного мышления. Он отметил, что игры развивают когнитивные способности, поэтому важно разглядеть в трендах полезные механизмы для развития детей и научиться правильно с ними работать.

Посмотреть записи выступлений на онлайн-марафоне «Знание для родителей» можно по ссылке.

Организаторы Всероссийского просветительского онлайн-марафона «Знание для родителей» – Российское общество «Знание» и университет «Синергия». Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России.

В рамках бесплатного онлайн-марафона для родителей выступили ведущие эксперты в сфере образования и воспитания, а также известные блогеры, спортсмены, журналисты, предприниматели и медиаперсоны.

Повестка просветительского онлайн-марафона охватила пять направлений: образование, творчество и спорт, здоровье, психология и трек для молодых родителей Little Big. Практическими рекомендациями делились специалисты Министерства просвещения РФ, Министерства здравоохранения РФ, «Рыбаков Фонда», инновационного центра «Сколково», федерального проекта «Детский спорт», телеведущие федеральных каналов «Россия 1», «Пятница!», заслуженные врачи и педиатры России, психологи, учёные, педагоги, авторы книг по психологии, воспитанию и личностному развитию, многодетные родители и др.

# Общество
По материалам: edu.ru

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