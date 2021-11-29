597 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки
Сегодня, 08:15
За сутки в Иркутской области заразились коронавирусом 597 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 138 726 случаев заболевания, сообщает оперштаб 29 ноября.
В больницах остаются 5 262 жителей региона, госпитализировали за сутки 115 человек. Выздоровел 71 пациент, всего 113 213. За сутки умерли 29 человек. 28 — от коронавируса (всего 6 327), от иных заболеваний — 1 (539).Предыдущая новость по этой теме:
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По материалам: irk