597 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области заразились коронавирусом 597 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 138 726 случаев заболевания, сообщает оперштаб 29 ноября.

В больницах остаются 5 262 жителей региона, госпитализировали за сутки 115 человек. Выздоровел 71 пациент, всего 113 213. За сутки умерли 29 человек. 28 — от коронавируса (всего 6 327), от иных заболеваний — 1 (539).

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