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86% взломанных аккаунтов Google Cloud использовались для майнинга

86% взломанных аккаунтов Google Cloud использовались для майнинга


Основной целью взлома аккаунтов на облачной платформе Google Cloud является их дальнейшее использование для майнинга, заявили специалисты Cybersecurity Action Team.


Из 50 проанализированных экспертами взломанных учетных записей 86% использовались для добычи криптовалют. Необходимое для этого ПО загружалось в среднем через 22 секунды после взлома.


Во многих случаях злоумышленники получали доступ к аккаунтам из-за плохой защиты со стороны самих пользователей, отметили аналитики.


Напомним, в июне специалисты Avast заявили, что с начала 2021 года около 65 000 компьютеров в РФ оказались заражены ботнетом DirtyMoe, основной целью которого является установка скрытого майнера криптовалют.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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