Активисты из Усолья-Сибирского объявили голодовку в знак протеста против введения QR-кодов

Активисты из Усолья-Сибирского с понедельника 29 ноября начинают голодовку в знак протеста против введения QR-кодов. Об этом они сообщили 27 ноября в Иркутске на площади Труда возле цирка на встрече депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания Иркутской области и городской думы с избирателями. Организатором стало региональное отделение КПРФ.

Требований у протестующих всего два — прекратить репрессии в отношении активистов, протестующих против введения QR-кодов. Напомним, суд назначил административные наказания мужчине и двум девушкам за проведение несогласованной акции против введения QR-кодов. Мероприятие состоялось 20 ноября у мемориала «Вечный огонь» в Усолье-Сибирском. Молодому человеку было назначено 40 часов обязательных работ, девушкам – штраф по 20 тысяч рублей. Еще раньше организатора записи видеообращения к президенту на ту же тему Михаила Ожиганова оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Второе требование протестующих – вынести вопрос о рассмотрении введения QR-кодов на заседание Законодательного собрания. Активисты хотят на нем присутствовать и высказать свое мнение.





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