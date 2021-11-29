Альбина Джанабаева показала забавный кадр с 17-летним сыном

Певица Альбина Джанабаева поделилась забавным фото со старшим сыном от Валерия Меладзе и поздравила подписчиков с Днем Матери. Альбина Джанабаева не слишком откровенна со своими поклонниками. Артистка редко показывает детей в социальных сетях, но в честь Дня Матери звезда сделала исключение. Альбина запечатлела старшего сына на забавном снимке. 17-летний Контантин позировал, сидя на коленях у мамыАльбина Джанабаева с сыном Константином «Малыш мой ❤️……С Днём матери ❤️», - поздравила Альбина своих поклонниц с важным праздником. «Какой большой у вас малыш😂😄! А прическа какая потрясная!!!🤩», «Ой такой взрослый Костя..😍 и красивый как родители❤️ с праздником Вас, Альбиночка!❤️❤️❤️», «😂❤️наши малыши...так быстро превращаются в мужчин👌👌👌», «Какой Константин взрослый 😻 и очень красивый 🧡🧡🧡😻😻»,- отметили поклонники в комментариях.Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитываю троих совместных детей: 17-летнего Константина, 7-летнего Луку и 7-месячную Агату.