Алексей Ягудин рассказал, сколько платит за обучение детей

Фигурист Алексей Ягудин признался, как выбирал школу. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвал сумму, которую платит в месяц за обучение старшей дочери Елизаветы в частной школе. «Когда мы выбирали, то отталкивались от того, как далеко от дома находится школа. В принципе, что частная, что государственная — не имеет значения. Сейчас ничего бесплатного нет.Алексей Ягудин с семьей Даже в государственной школе есть дополнительные занятия. Где-то есть заоблачные цены в частных школах, где-то нет. Мы платим в районе шестидесяти тысяч рублей в месяц. Ну это и автобус входит, и дополнительные какие-то занятия», рассказал Алексей Ягудин. По словам Алексея Ягудина, папа любит работать и зарабатывать. «Папа хочет, чтобы его дочерям было комфортно», — заявил Алексей Ягудин. Напомним, что у Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной две дочери. Елизавета, которой 12 лет, и Мишель, ей шесть лет.