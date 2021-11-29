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Алексей Ягудин рассказал, сколько платит за обучение детей

Алексей Ягудин рассказал, сколько платит за обучение детей
Фигурист Алексей Ягудин признался, как выбирал школу. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвал сумму, которую платит в месяц за обучение старшей дочери Елизаветы в частной школе. «Когда мы выбирали, то отталкивались от того, как далеко от дома находится школа. В принципе, что частная, что государственная — не имеет значения. Сейчас ничего бесплатного нет.
Алексей Ягудин с семьей Даже в государственной школе есть дополнительные занятия. Где-то есть заоблачные цены в частных школах, где-то нет. Мы платим в районе шестидесяти тысяч рублей в месяц. Ну это и автобус входит, и дополнительные какие-то занятия», рассказал Алексей Ягудин. По словам Алексея Ягудина, папа любит работать и зарабатывать. «Папа хочет, чтобы его дочерям было комфортно», — заявил Алексей Ягудин. Напомним, что у Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной две дочери. Елизавета, которой 12 лет, и Мишель, ей шесть лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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