Aspire: Ina’s Tale выйдет на Xbox уже 17 декабря, новый трейлер игры





Издательство Untold Tales и студия Wondernaut Studio сообщили дату релиза приключенческого проекта Aspire: Ina’s Tale на Xbox One, Xbox Series X | S, Switch и PC. Игра выходит уже 17 декабря. Ожидается, что в рамках The Game Awards 2021 на приставках Xbox One и Xbox Series X | S игру можно будет опробовать бесплатно в варианте демо-версии.

Aspire: Ina’s Tale — приключенческая игра, которая рассказывает о девушке Ине. Она оказалась в «ловушке вечного сна», и ей предстоит исследовать Башню в поисках выхода. Сама игра по геймплею — это смесь платформера с головоломкой. Заявлено, что игра будет поддерживать русский язык со дня релиза (в виде субтитров).

Ниже можно посмотреть трейлере Aspire: Ina’s Tale, в котором разработчики объявили дату релиза.

