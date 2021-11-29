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Банк Франции предложил установить надзор за DeFi-сектором

Банк Франции предложил установить надзор за DeFi-сектором


Европейские регуляторы должны установить надзор над сектором децентрализованных финансов (DeFi). Об этом заявил Денис Бо, первый заместитель управляющего Банка Франции.


Чиновник затронул эту тему в рамках выступления, посвященного вызовам для цифрового евро.


«Необходимо дополнительно внести важные изменения. В частности, надзор над DeFi-сектором, где обычные нормативные рамки ограничены. Эмитентов и поставщиков услуг нелегко идентифицировать, протоколы автоматически выполняются без посредников, нет фиксированной юрисдикции для предлагаемых услуг», — пояснил он.


Бо сослался на законопроект о рынках криптовалютных активов (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA). Документ не содержит положений касательно DeFi-сектора.


Напомним, в ноябре FATF опубликовала финальную версию руководящих положений для криптоиндустрии с фокусом на DeFi и NFT.


Эксперты указали на риски для протоколов децентрализованных финансов в финальной версии документа.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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