Банк Франции предложил установить надзор за DeFi-сектором

Европейские регуляторы должны установить надзор над сектором децентрализованных финансов (DeFi). Об этом заявил Денис Бо, первый заместитель управляющего Банка Франции.

Чиновник затронул эту тему в рамках выступления, посвященного вызовам для цифрового евро.

«Необходимо дополнительно внести важные изменения. В частности, надзор над DeFi-сектором, где обычные нормативные рамки ограничены. Эмитентов и поставщиков услуг нелегко идентифицировать, протоколы автоматически выполняются без посредников, нет фиксированной юрисдикции для предлагаемых услуг», — пояснил он.

Бо сослался на законопроект о рынках криптовалютных активов (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA). Документ не содержит положений касательно DeFi-сектора.

Напомним, в ноябре FATF опубликовала финальную версию руководящих положений для криптоиндустрии с фокусом на DeFi и NFT.

Эксперты указали на риски для протоколов децентрализованных финансов в финальной версии документа.



