Binance возобновила вывод Dogecoin, но части клиентов не вернули списанные средства

Спустя 17 дней после сбоя со старыми транзакциями Dogecoin криптовалютная биржа Binance объявила о возобновлении вывода монет с платформы. Однако часть пользователей, которые погасили выставленный биржей "долг", до сих пор не могут вернуть свои средства.

Согласно официальному заявлению Binance, в результате обновления Dogecoin до версии 1.14.5 и снижения комиссий ранее зависшие транзакции, датированные 2019 годом, были проведены автоматически. В общей сложности инцидент затронул 1674 пользователя по всему миру.

Представители биржи устранили неполадку еще в субботу, 27 ноября.

"Мы убедились в отсутствии проблем и готовы объявить, что с сегодняшнего дня снятие средств снова полностью открыто", – говорится в заявлении Binance.

Однако ситуация разрешилась не для всех пользователей. В редакцию ForkLog обратился клиент Binance Юрий. По его словам, биржа дважды выставила ему счет за повторно проведенные ей транзакции на общую сумму свыше 77 000 DOGE.

"Я их сдуру все покрыл, чтобы иметь возможность вывести остальные средства. Однако саппорт Binance показал мне только две транзакции на общую сумму около 50 000 DOGE. Просьбу предоставить информацию, куда пошли остальные монеты, игнорируют", – рассказал пострадавший.

Юрий добавил, что одна из транзакций ушла на биржу Livecoin, владельцы которой в конце 2020 года предположительно совершили экзит-скам.

"Доступа к этим средствам я по понятным причинам не имею. Есть доступ только к адресу с 27 657 DOGE. Так что в сумме я потерял около 50 000 DOGE, теперь пробую получить возмещение", – поделился пострадавший.

ForkLog запросил комментарии у представителей Binance по данному кейсу.

Еще один ранее обращавшийся к нам пользователь под ником alexmen89 сообщил, что спустя неделю после блокировки принял решение выплатить затребованные со стороны биржи 6680 DOGE.

"Вывод восстановили. Теперь я требую возврата [средств], пока движений ноль", – сообщил он в комментарии ForkLog.

Напомним, 10 ноября в результате сбоя при обновлении ПО биржа Binance повторно провела неизвестное количество пользовательских транзакций с криптовалютой Dogecoin, совершенных несколько лет назад. После того, как средства ушли с холодного кошелька биржи на аккаунты третьих лиц, платформа потребовала отправителей изначальных транзакций возместить ущерб по текущему курсу и заблокировала их балансы.

На период решения проблемы Binance временно отключила вывод Dogecoin.

Спустя несколько дней на инцидент обратил внимание Илон Маск. В ответ биржа сообщила, что причина сбоя заключалась в технической настройке кошелька для DOGE. В свою очередь глава Tesla заметил, что использующие Binance держатели DOGE должны быть защищены от ошибок, которые происходят не по их вине.