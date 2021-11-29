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Биткоин-биржа CoinDCX анонсировала планы по выходу на IPO

Биткоин-биржа CoinDCX анонсировала планы по выходу на IPO


Индийская криптовалютная биржа CoinDCX выйдет на IPO после появления регуляторной определенности. Об этом заявил ее соучредитель Нираджа Ханделвал, пишет Bloomberg.


По словам сооснователя первого «криптоединорога» в Индии, продажа акций станет вотумом доверия для индустрии цифровых активов в стране. Он провел параллели с листингом Coinbase на Nasdaq.


По словам Ханделвала, фирма примет решение о времени проведения IPO в зависимости от постановлений правительства.


Представитель биржи сослался на обсуждаемый законопроект о цифровых активах. По его мнению, это сигнализирует о прогрессе и реальном признании властью растущей базы криптоинвесторов.


Напомним, в ноябре СМИ распространили информацию о том, что правительство планирует запретить большинство «частных цифровых активов». 


Предполагается, что Индия откажется от полного бана криптовалют в пользу их трактовки в качестве биржевых товаров. Ожидается, что законопроект подготовят до 23 декабря.


Также в ноябре Резервный банк Индии заявил о «серьезных опасениях» касательно криптовалют


Ранее по итогам инвестраунда CoinDCX оценили в $1,1 млрд.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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