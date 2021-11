Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000

В ночь на понедельник, 29 ноября, первая криптовалютам перешла к росту — с уровней около $54 000 котировки поднялись выше $57 000. За последние сутки биткоин подорожал на 5,4%, согласно CoinGecko.

На момент написания цифровое золото торгуется у отметки $57 490, отыграв падение после «черной пятницы». Тогда коррекция произошла на фоне опасений касательно нового штамма COVID-19, из-за которого возникла вероятность введения правительствами новых ограничений.

Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Общая капитализация рынка составляет $2,7 трлн, показатель BTC — $1,08 трлн при индексе доминирования 40%.

Вслед за первой криптовалютой в зеленую зону перешел остальной рынок. За последние 24 часа Ethereum прибавил 6,7% и превысил отметку $4330.

Заметный рост (26,7%) демонстрирует токен GameFi-платформы The Sandbox (SAND). 29 ноября платформа запустит альфа-версию метавселенной для ограниченного числа пользователей.

Токен Decentraland (MANA) за последние сутки вырос на 14,1%.

Данные: CoinGecko.

Экономист Алекс Крюгер отметил «чрезмерную реакцию» рынков и подчеркнул, что за этим «следует разворот».

Everything bouncing. $BTC +5%. As I said, markets had over reacted in thin holiday liquidity. Over-reactions are followed by reversals. Did you listen to the friendly bears who wanted you to sell after they sold? pic.twitter.com/XhRTznefhL