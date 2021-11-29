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Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000

Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000


В ночь на понедельник, 29 ноября, первая криптовалютам перешла к росту — с уровней около $54 000 котировки поднялись выше $57 000. За последние сутки биткоин подорожал на 5,4%, согласно CoinGecko.


На момент написания цифровое золото торгуется у отметки $57 490, отыграв падение после «черной пятницы». Тогда коррекция произошла на фоне опасений касательно нового штамма COVID-19, из-за которого возникла вероятность введения правительствами новых ограничений.


Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Общая капитализация рынка составляет $2,7 трлн, показатель BTC — $1,08 трлн при индексе доминирования 40%.


Вслед за первой криптовалютой в зеленую зону перешел остальной рынок. За последние 24 часа Ethereum прибавил 6,7% и превысил отметку $4330.


Заметный рост (26,7%) демонстрирует токен GameFi-платформы The Sandbox (SAND). 29 ноября платформа запустит альфа-версию метавселенной для ограниченного числа пользователей.


Токен Decentraland (MANA) за последние сутки вырос на 14,1%.


Данные: CoinGecko.

Экономист Алекс Крюгер отметил «чрезмерную реакцию» рынков и подчеркнул, что за этим «следует разворот».



Напомним, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи увидел в последней коррекции возможность нарастить позиции. По его мнению, с фундаментальной точки зрения у криптовалют есть потенциал для дальнейшего роста.


Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что государственный биткоин-фонд страны приобрел дополнительные 100 BTC на падении курса. С учетом новой инвестиции на его балансе находится 1220 BTC. 



# Экономика
По материалам: ForkLog

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