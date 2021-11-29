Буйнов назвал Градского "талантливым грешником": "Где он появлялся, было много нелитературных выражений"

Вадим Карасев

Певец и композитор Александр Градский накануне умер в Москве в возрасте 72 лет от инфаркта головного мозга. После этого о коллеге высказался на своей странице в инстаграме Александр Буйнов, сообщает Teleprogramma.pro.

Народный артист России высказался об уходе из жизни своего друга. Александр Буйнов назвал Александра Градского "талантливым грешником".



Саня – это как Ниагарский водопад. Где он появлялся, было много шума и пыли… И музыки, и нелитературных выражений, и правды-матки. Неправильно как-то, господи, рано ты прибрал этого талантливого грешника. Что ж, значит где-то там за поворотом, там, на небесах понадобился твой голос. Думаю, что и в райском хоре ты будешь солистом!



Александр Буйнов познакомился с Градским в 16 лет, создав группу "Скоморохи". Исполнитель хита "Падают листья" опубликовал ролик, в котором вспоминает встречу с коллегой.

Это было прекрасное время. Потом у каждого была своя дорога. Но, встречаясь с ним, я испытывал всегда нормальное человеческое чувство – счастье. Он был неординарным человеком, сложным, не всем нравился. Но он был очень правдивым. Не хвалился этим, просто пел об этом, пел правду, чем всегда и нравился народу. Мы будем помнить Александра Градского всегда таким. Он был настоящим. Он был сильным. Сильным до конца

Напомним, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. Он часто жаловался на постоянные боли в ногах и практически не вставал. В пятницу мужчина попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. Через какое-то время ему стало плохо — Градский потерял сознание и не приходил в себя в течение часа. Ему вызвали скорую, медики доставили пациента в госпиталь с подозрением на инсульт.

По информации СМИ, за жизнь певца последние 12 часов боролись врачи, ему сделали МРТ и оказали всю необходимую медицинскую помощь, однако композитор скончался около двух часов ночи. В последний раз Градский появлялся на публике за пару дней до госпитализации на съемках очередного выпуска шоу "Голос". Участники передачи уже тогда отмечали, что Александр Борисович выглядел нездоровым, имена участников он читал с листочка, а рядом с креслом стоял вентилятор, чтобы облегчить его состояние.

Александр Градский — советский и российский мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Он родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Получил за свою жизнь множество наград, стал лауреатом Государственной премии России (1999) и народным артистом Российской Федерации (1999). Также являлся художественным руководителем театра "Градский Холл" и наставником шоу "Голос".

Ранее NEWSTES писал о том, что входит в наследство Александра Градского и кому оно достанется.