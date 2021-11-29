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CD Projekt RED: планы по обновлению Cyberpunk 2077 и результаты за квартал

CD Projekt RED: планы по обновлению Cyberpunk 2077 и результаты за квартал


Польская студия CD Projekt RED сегодня опубликовала данные о прошедшем финансовом квартале. В этом отчете содержится интересная информация о планах по развитию уже вышедших игр CD Projekt RED – Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3», а также некоторые другие данные.

Next-gen обновления Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3». Согласно отчету CD Projekt RED, их выход запланирован на будущий год. 1 квартал 2022 года – выход next-gen обновления Cyberpunk 2077. 2 квартал 2022 года – выход next-gen обновления «Ведьмак 3» + некоторый дополнительный контент для игры (связанный с сериалом Netflix).

Обновление и улучшение Cyberpunk 2077. В отчете CD Projekt RED содержится информация о том, какое количество сотрудников сейчас задействованы над различными проектами компании. Ниже можно видеть график, который это показывает. С 31 декабря 2020 года по 30 сентября 2021 года заметно сократилась доля сотрудников, которые занимаются поддержкой Cyberpunk 2077. И заметно выросла доля сотрудников, которые занимаются разработкой дополнения для Cyberpunk 2077.


Финансовые успехи. Доходы CD Projekt RED в минувшем квартале (с июля по сентябрь) оказались выше на 40%, чем доходы годом ранее. Но при этом прибыль снижается. Связано это с тем, что был увеличен штат сотрудников, которые работают над Cyberpunk 2077. Кроме того, сейчас уже польская студия занимается новыми проектами, как отмечается в отчете.

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По материалам: newxboxone

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