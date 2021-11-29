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CD Projekt RED пока не собирается работать над новыми франшизами

CD Projekt RED пока не собирается работать над новыми франшизами


Студия CD Projekt RED весь 2021 год провела в исправлении проблем и багов игры Cyberpunk 2077. В 2022 году она продолжит это занятие, а вместе с тем, разработчики намерены параллельно начать работать над новой игрой. Но это будет проект по уже существующей франшизе польской студии, о чем рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita президент CD Projekt RED Адам Кичиньский.

По его словам, разработчики пока не думают о том, чтобы создавать новые игровые миры. Их план — продолжать работать по уже существующим франшизам:

Сейчас мы сосредоточены на двух наших франшизах. Обе они обладают огромным потенциалом, поэтому одна из наших стратегических целей — начать параллельную работу над AAA-проектами в рамках нашей интеллектуальной собственности, что, как ожидается, произойдёт в следующем году.

Ранее студия CD Projekt RED уже обозначала, что планирует после Cyberpunk 2077 приступить к разработке новой игры по франшизе «Ведьмак». Похоже, что к серии разработчики вернутся уже в будущем году.

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По материалам: newxboxone

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