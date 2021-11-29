Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате

Основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао в октябре стал владельцем недвижимости в «дружелюбном к криптовалютам» Дубае. В Bloomberg увидели в этом сигнал предстоящего открытия головного офиса биткоин-биржи.

«Правительство [эмирата] прогрессивное, создали хорошие условия для бизнеса. Мы ориентируемся на эту локацию. Я купил там квартиру», — заявил он.

Ранее Чжао назвал машину и дом «неликвидными», объяснив этим их отсутствие в собственности.

В интервью CEO Binance отметил сохранение интереса биткоин-биржи к Сингапуру, в котором местный филиал подал заявку в MAS на получение лицензии.

По словам Чжао, объявление об открытии штаб-квартиры последует после обсуждения вопроса с регуляторами.,

«Необязательно здесь [в ОАЭ] появится наш основной офис. Франция и Сингапур также позитивно настроены к криптовалютам»,— пояснил он.

Напомним, в ноябре Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции.

Ранее в американском подразделении биткоин-биржи раскрыли планы по привлечению $200 млн в преддверии IPO. Тогда же стало известно о переговорах материнской компании об инвестициях неназванных суверенных фондов.



