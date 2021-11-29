Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате

Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате

Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате


Основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао в октябре стал владельцем недвижимости в «дружелюбном к криптовалютам» Дубае. В Bloomberg увидели в этом сигнал предстоящего открытия головного офиса биткоин-биржи.


«Правительство [эмирата] прогрессивное, создали хорошие условия для бизнеса. Мы ориентируемся на эту локацию. Я купил там квартиру», — заявил он.


Ранее Чжао назвал машину и дом «неликвидными», объяснив этим их отсутствие в собственности.


В интервью CEO Binance отметил сохранение интереса биткоин-биржи к Сингапуру, в котором местный филиал подал заявку в MAS на получение лицензии.


По словам Чжао, объявление об открытии штаб-квартиры последует после обсуждения вопроса с регуляторами.,


«Необязательно здесь [в ОАЭ] появится наш основной офис. Франция и Сингапур также позитивно настроены к криптовалютам»,— пояснил он.


Напомним, в ноябре Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции.


Ранее в американском подразделении биткоин-биржи раскрыли планы по привлечению $200 млн в преддверии IPO. Тогда же стало известно о переговорах материнской компании об инвестициях неназванных суверенных фондов.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате
Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса
CD Projekt RED пока не собирается работать над новыми франшизами
CD Projekt RED пока не собирается работать над новыми франшизами
Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ после высказываний о России и Путине
Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ после высказываний о
В Бурятии настоятель дацана дал прогноз на 2022 год
В Бурятии настоятель дацана дал прогноз на 2022 год
На 2,2 миллиарда рублей предложили увеличить бюджет региона 2022 года депутаты ЗC Иркутской области
На 2,2 миллиарда рублей предложили увеличить бюджет региона 2022 года
Кобзев: Правительство РФ уже выделило на строительство суворовского училища 4,5 миллиарда рублей
Кобзев: Правительство РФ уже выделило на строительство суворовского
597 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки
597 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки
Игорь Кобзев: решение о проведении новогодних корпоративов будет принимать СПЭК
Игорь Кобзев: решение о проведении новогодних корпоративов будет
Оставленная дома одна семилетняя девочка погибла при пожаре в квартире в Усть-Кутском районе
Оставленная дома одна семилетняя девочка погибла при пожаре в
Три категории пенсионеров получат с 1 декабря увеличенные выплаты
Три категории пенсионеров получат с 1 декабря увеличенные выплаты
Особенности ремонта суппортов
Особенности ремонта суппортов
День памяти апостола и евангелиста Матфея 29 ноября 2021 года
День памяти апостола и евангелиста Матфея 29 ноября 2021 года

Топ на сегодня

"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже
Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью для покупки»
Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью

Еще по теме

Чанпэн Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции
В Binance.US раскрыли планы по привлечению $200 млн в преддверии IPO
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Чанпэн Чжао: Binance планирует привлечь инвестиции от нескольких суверенных фондов