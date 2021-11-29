Чем опасен штамм «омикрон»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В нашей стране пока не выявлено ни одного случая заражения новым вариантом COVID-19

13:29 Автор: Мария Соколова

С 28 ноября Россия ввела ограничения на въезд жителей ЮАР, Намибии, Зимбабве и других африканских государств, а туроператоры не смогут отправлять в эти страны туристов, сообщила АТОР 26 ноября. Авиасообщение с Танзанией приостановили до февраля 2022 года. Это связано с появлением нового штамма коронавируса под названием «омикрон».

По данным Роспотребнадзора, пока не зафиксировано ни одного случая заражения этим штаммом у россиян. В Центре имени Гамалеи посоветовали гражданам не паниковать и соблюдать прежние меры профилактики. Каковы симптомы «омикрона» и чем он опасен, разбиралась «Парламентская газета».

Симптомы — усталость и головная боль

Исходный ареал нового штамма коронавируса B.1.1.529 - Южная Африка. Первый случай выявили 11 ноября в Ботсване, а через три дня вирус обнаружили в ЮАР и в Гонконге — у человека, прибывшего из Африки. Также этот штамм завезли в Италию. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой «омикрон».

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По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой этого штамма является то, что у него много мутаций в гене S-белка. Это может делать его более заразным и способным преодолевать сформировавшийся в организме человека иммунитет к коронавирусу. Новый штамм быстро распространяется в ЮАР, а в центральной провинции страны уже стал доминирующим, вытеснив дельта-штамм.

При этом пока пациенты переносят эту разновидность COVID-19 сравнительно легко. Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе сообщила ТАСС 28 ноября, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, их не госпитализировали.

«Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород — подчеркнула она. — Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома». По словам Кутзе, первые и основные признаки заражения новым штаммом выражаются в головных болях и сильной усталости.

Паниковать не стоит

Существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый штамм, а современные вакцины остаются эффективными против тяжёлых форм COVID-19, подчеркнули на чрезвычайном заседании ВОЗ 26 ноября. В организации предполагают, что существует повышенный риск заражения омикрон-штаммом среди людей, которые ранее уже переболели коронавирусом. Но, по мнению экспертов ВОЗ, пока неизвестно, является ли новый омикрон более передаваемым и вызывает ли тяжёлое течение заболевания. Первыми зарегистрированными заболевшими стали студенты университетов, а молодые люди, как правило, переносят болезнь легче. Для понимания, насколько тяжёлым может быть омикрон, потребуется от нескольких дней до нескольких недель, говорится в бюллетене ВОЗ, опубликованном на сайте организации.





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По данным Роспотребнадзора на 28 ноября, в России не обнаружено ни одного случая заражения новым штаммом, в том числе у вернувшихся из-за рубежа. «При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — сообщил в воскресенье РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок», — сказал глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин 29 октября в эфире канала «Россия 24».

Он рекомендовал всем, кто не вакцинировался, сделать это, а тем, кто привился полгода назад, пройти ревакцинацию. По словам Гущина, люди, имеющие иммунитет к COVID-19, существенно лучше нейтрализуют все варианты вируса.

Въезд из Африки ограничили

В связи с появлением нового штамма оперштаб правительства принял решение об ограничении с 28 ноября въезда в Россию жителей ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга. Ограничен въезд и для всех иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней. Туроператоры не смогут формировать туры в эти страны, а авиасообщение с Танзанией приостановлено на конкретный срок — до 1 февраля 2022 года.

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Граждане России, прибывающие из перечисленных государств, а также из Китая, Израиля, Великобритании будут по прибытии сдавать экспресс-тест на коронавирус. То же касается иностранцев, прилетевших к нам из Китая, Израиля и Великобритании.

В случае необходимости оперштаб примет дополнительные меры. «Ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно. На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант», — говорится в сообщении оперштаба 26 ноября.

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Вопреки опасениям российских туристов, полеты в Египет пока не отменяют. По предварительным данным АТОР, на конец декабря — начало января туры в Египет забронировали около 80-100 тысяч россиян. При минимальной стоимости новогоднего тура в 80000 рублей на двоих, сумма забронированных путёвок на новогодние каникулы в Египет — примерно 4 миллиарда рублей.

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