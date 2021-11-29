Четыре московских стационара возвращаются к плановому режиму работы

Вадим Карасев

В связи со снижением числа госпитализаций с новой коронавирусной инфекцией, корпуса четырех московских стационаров возвращаются к плановому режиму работы — об этом сообщил в соцсети мэр Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что это произойдет 2 декабря после полной санитарной обработки. Таким образом, новым пациентам не следует бояться подхватить вирус в бывших "ковидных" отделениях.

Ruposters писал, что в Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки. Собянин заметил, что они будут работать с некоторыми ограничениями — полноценное их функционирование возможно, только когда закончится пандемия нового коронавируса.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают во флагманских офисах "Мои документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.