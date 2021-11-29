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Dauntless получит обновление до Xbox Series X | S уже на этой неделе

Dauntless получит обновление до Xbox Series X | S уже на этой неделе


Разработчики из Phoenix Labs официально сообщили, что игра Dauntless будет обновлена до приставок нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление до консолей нового поколения выйдет уже на этой неделе, 2 декабря 2021 года.

Заявлено, что игроки с приставками Xbox Series X смогут играть в разрешении 4K при 60 FPS, а пользователи с приставками Xbox Series S смогут играть с разрешением 1440p и 60 FPS. Помимо этого, на платформах новых поколений игроков ждут «улучшенные визуальные эффекты»: новое освещение, улучшенная дальность обзора, объемный туман и другие эффекты. Также заявлены переработанные текстуры окружающей среды — деревьев, воды, травы.

Напомним, что Dauntless — это условно-бесплатная игра.


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Dauntless

Являясь Карателем, вы-единственное, что стоит между вашим миром и Бегемотами, стремящимися поглотить его. Сразитесь с монстрами, выкуйте ору…
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По материалам: newxboxone

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