Dauntless получит обновление до Xbox Series X | S уже на этой неделе





Разработчики из Phoenix Labs официально сообщили, что игра Dauntless будет обновлена до приставок нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление до консолей нового поколения выйдет уже на этой неделе, 2 декабря 2021 года.

Заявлено, что игроки с приставками Xbox Series X смогут играть в разрешении 4K при 60 FPS, а пользователи с приставками Xbox Series S смогут играть с разрешением 1440p и 60 FPS. Помимо этого, на платформах новых поколений игроков ждут «улучшенные визуальные эффекты»: новое освещение, улучшенная дальность обзора, объемный туман и другие эффекты. Также заявлены переработанные текстуры окружающей среды — деревьев, воды, травы.

Напомним, что Dauntless — это условно-бесплатная игра.

Dauntless

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