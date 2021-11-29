День памяти апостола и евангелиста Матфея 29 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Почтить память одного из 12 апостолов верующие соберутся 29 ноября. Молитвы святому евангелисту Матфею помогут обрести душевную гармонию и привлечь благополучие в свою жизнь.

Евангелист Матфей был сборщиком податей для Рима, и эта работа была греховной. На своем пути будущий апостол встретил Иисуса, уверовал в него и последовал за ним, осознав свои грехи. Он раздал все свое имущество и после распятия Христа отправился по миру читать проповеди. В день памяти эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют помолиться Небесам, чтобы очистить душу от грехов и встать на путь искупления.

Традиции в день памяти евангелиста Матфея

По традиции в день памяти верующие собираются в церквях и храмах на богослужение, возносят молитвы апостолу Матфею и просят прощения за содеянное.

Священнослужители напоминают, что в праздничный день нельзя потакать дурным привычкам, употреблять спиртное и посещать развлекательные мероприятия. 29 ноября верующие постятся и молятся, чтобы очистить души от негатива и не останавливаться в духовном развитии.

29 ноября уже идет Рождественский пост, во время которого верующие соблюдают предписания церкви. В этот день возносят молитвы высшим силам, чтобы обрести душевную гармонию и противостоять проискам зла.

Приметы праздничного дня

Примета гласит, что на Матвеев день тяжело работать нельзя — удачи не будет.В этот день на суженого погадать — всю правду узнать.Гостей привечать — деньги в дом привлекать.Кто на Матвея не постится, тому и счастья не видать.По примете в этот день оттепель к морозной зиме.Сильный ветер 29 ноября — зима будет вьюжной.Примета гласит, что в день праздника красное не надевают и в зеркало часто не смотрятся, чтобы бед на себя не навлечь.Кошка в доме прячется — погода будет холодная.