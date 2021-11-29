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Для московских школьников стартовал проект «Мужской разговор»

Для московских школьников стартовал проект «Мужской разговор»

Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве и Московский центр «Патриот.Спорт» провели первый родительский классный час «Мужской разговор». В день старта проекта тематические мероприятия в формате онлайн и офлайн прошли более чем в 100 школах столицы, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

«Свыше 400 отцов откликнулись на приглашение принять участие в проекте, все они – успешные и состоявшиеся люди: бизнесмены, спортсмены, артисты, ученые, общественные деятели. Цель «Мужского разговора» – выработка доверительных дружеских отношений внутри пространства «школа, ребенок, родители», формирование единой позиции родителей и педагогов в вопросах воспитания.  Взрослые тоже будут учиться: слушать и понимать детей, говорить с ними на одном языке и быть в курсе их проблем, запросов и желаний. Через неформальное общение проще отвечать на вопросы, которые задают ребята, и делится с ними своим мнением», – отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев. 

Инициатива столичных отцов была поддержана уполномоченным по правам ребенка в городе Москве Ольгой Ярославской. По словам детского омбудсмена, это следующий шаг реализации идеи популяризации ответственного отцовства. 

«Советы отцов уже принимают активное участие в школьной жизни через управляющие советы. Более 120 активистов работают в 92 школах. Дети видят, что отцы одноклассников уделяют им время, понимают, что завтра и их папа может прийти в школу, чтобы стать наставником и другом. Ребята чувствуют, что важны для родителей, гордятся этим. Полученный опыт они перенесут на отношение к своим будущим детям, и это безусловный вклад в формирование института ответственного родительства следующих поколений», – подчеркнула Ольга Ярославская.

Проект «Мужской разговор» поможет не только вовлечь отцов в школьную жизнь и интересы детей, но сформирует сообщество активных родителей.

«Классный час «Мужской разговор» будет проходить в школах Москвы в течение всего учебного года. Новый проект нацелен на поддержку института семьи.  Ни для кого не секрет, что чаще всего воспитанием детей больше занимаются мамы. Наша задача – привлечь к этому процессу отцов и организовать конструктивное взаимодействие родительского и педагогического сообщества в вопросах всестороннего развития ребенка. В рамках проекта запланированы встречи с известными людьми, мастер-классы от активных отцов, совместные экскурсии и походы, беседы с детьми о выборе профессии, буллинге и других проблемах, которые волнуют современных подростков. Это будет настоящий честный мужской разговор», – сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев. 

В московской «КиберШколе» гостями классного родительского часа стали председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев и основатель международной школы программирования «Алгоритмика» Андрей Лобанов. 

«Работа над проектом началась с инициативы активных пап, которые обратились в Совет отцов при Московском омбудсмене. Мы предложили им пойти в школу и рассказать детям о себе и своих возможностях. Эта идея нашла живой отклик у классных руководителей. Как это работает? Папы регистрируются на сайте Совета отцов и получают от нас «гайды»: о чем говорить, как правильно построить беседу с детьми, как выстроить взаимодействие с классным руководителем. Педагог, в свою очередь, помогает отцу определиться с темой, настроить общение с детьми и сделать его интересным. Сегодня на первой встрече в московских школах шел разговор о дружбе, профессиях, хобби. Дети увидели своих отцов с неожиданной стороны, нашли новые темы для общения. Мы очень хотим, чтобы отцы и дети стали настоящими друзьями», – отметил Алексей Чегодаев.

Так, Андрей Лобанов рассказал ученикам 8–11-х классов о том, как стал успешным предпринимателем в цифровом мире. Он дал несколько советов ребятам, которые хотят развиваться в бизнесе. Главные рекомендации: не спешить с выбором пути, признавать свои ошибки и уметь отдыхать. Также предприниматель ответил на вопросы старшеклассников о первых заработанных деньгах, о самом лучшем образовании для программиста, о мотивации развития в различных областях, компьютерных играх и о том, кем видит себя через 40 лет.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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