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Дочь Юлии Началовой посвятила ей публикацию с редкими архивными кадрами

Дочь Юлии Началовой посвятила ей публикацию с редкими архивными кадрами
14-летняя дочь певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина в День матери поделилась редкими архивными кадрами с безвременно ушедшей мамой, сопроводив их словами из ее песни. Юлии Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет  16 марта 2019 года. У артистки развился сепсис, который привел к остановке сердца Молодая и красавица-певица скоропостижно скончалась, в то время ее дочери было всего 12 лет.
Юлия Началова с дочерью Верой Вера Алдонина осталась жить с бабушкой и дедушкой, с которыми оставалась, пока ее звездная мама уезжала на гастроли. Сегодня дочь Юлии решила почтить ее память и опубликовала редкие архивные кадры.
Юлия Началова с дочерью Верой Вера выложила фото под песню «Мама», написанную самой Началовой. «Бывает утро так туманно // Бывает темным день, как ночь // Но промелькнет в сознанье: "Мама! Она сумеет мне помочь» // И сразу солнце ярче светит // Как вспомнишь милые черты // Как хорошо, что есть на свете // Очаг тепла и доброты», — подписала кадры Вера Алдонина.
Юлия Началова с дочерью Верой Подписчики поддержали Веру: «Верочка, ты права, как вспомнишь и все хорошо❤️ Счастья тебе милая девочка!!!❤️❤️❤️», « Мама рядом❤️»,  «Любимая Юлечка! Звёздочка. Вера, какая Вы умничка! Верочка-всего самого доброго Вам и Вашим родным!!!!💐», «Слова прекрасной дочери!», «Верочка, счастья тебе огромного! Гордость мамы и папы, бабушки и дедушки!».
Юлия Началова с дочерью Верой Кстати, Вера не только невероятно похожа на звездную маму, но и пошла по ее стопам: стала певицей. И у Веры потрясающий голос. А в ноябре этого года она одержала победу в музыкальном проекте «Лучший дуэт». Правда, ее дедушка, Виктор Началов против того, чтобы Вера делала карьеру в шоу-бизнесе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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