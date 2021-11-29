Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Кристины Орбакайте устроила заплыв в замке Галкина

Дочка Кристины Орбакайте устроила заплыв в замке Галкина
Дочь певицы Кристины Орбакайте, Клавдия гостит в гостях у Пугачевой.   Девятилетняя Клавдия провела выходные в замке у своей звездной бабушки. Наследница 50-летней Кристины Орбакайте встретилась с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Кристина Орбакайте с дочкой и мужем Кристина живет на две страны: Россию и Америку. В США у ее мужа Михаила Земцова собственный бизнес. Недавно бизнесмен вместе с дочерью прилетел в Россию. На этот раз певица задержалась надолго, чтобы принять участие в записи новогодних программ. Клавдия воспользовалась случаем, чтобы искупаться в бассейне замка в деревне Грязь. Девочка окунулась в воду, подбадриваемая звездной мамой. «Давай, давай, спортсменка», — говорила ей Кристина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года
Девушка накачала губы, но увеличила подбородок, ведь все пошло не по плану
Девушка накачала губы, но увеличила подбородок, ведь все пошло не по
Маша Распутина раскритиковала лысину Шуры
Маша Распутина раскритиковала лысину Шуры
Дочка Кристины Орбакайте устроила заплыв в замке Галкина
Дочка Кристины Орбакайте устроила заплыв в замке Галкина
Дочь Юлии Началовой посвятила ей публикацию с редкими архивными кадрами
Дочь Юлии Началовой посвятила ей публикацию с редкими архивными
Ксения Бородина рассказала, как ее семью едва не довели до реанимации
Ксения Бородина рассказала, как ее семью едва не довели до реанимации
Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Альбина Джанабаева показала забавный кадр с 17-летним сыном
Альбина Джанабаева показала забавный кадр с 17-летним сыном
Коллекторы показали, как выглядит типичный должник с тайными активами за рубежом
Коллекторы показали, как выглядит типичный должник с тайными активами
Звездный Instagram: музеи, пляжи, работа — как и где знаменитости встречают зиму
Звездный Instagram: музеи, пляжи, работа — как и где знаменитости
Музыкант Белов: российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой
Музыкант Белов: российские звезды отказались сдавать кровь для
Итоги недели: биткоин рухнул ниже $55 000, а участок земли в Axie Infinity продали за 550 ETH
Итоги недели: биткоин рухнул ниже $55 000, а участок земли в Axie

Топ на сегодня

Таро-прогноз на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город
Начало Рождественского поста 28 ноября 2021 года: обычаи и традиции
Начало Рождественского поста 28 ноября 2021 года: обычаи и традиции
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже

Еще по теме

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обрадовались встрече с дочерью Кристины Орбакайте
Дочь Кристины Орбакайте перепела ее новый хит в Instagram
4-летняя дочь Кристины Орбакайте занялась сноубордом
Отец Кристины Орбакайте каждый год перевоплощается в Деда Мороза ради внучки