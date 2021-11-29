Дочка Кристины Орбакайте устроила заплыв в замке Галкина

Дочь певицы Кристины Орбакайте, Клавдия гостит в гостях у Пугачевой. Девятилетняя Клавдия провела выходные в замке у своей звездной бабушки. Наследница 50-летней Кристины Орбакайте встретилась с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина.Кристина Орбакайте с дочкой и мужем Кристина живет на две страны: Россию и Америку. В США у ее мужа Михаила Земцова собственный бизнес. Недавно бизнесмен вместе с дочерью прилетел в Россию. На этот раз певица задержалась надолго, чтобы принять участие в записи новогодних программ. Клавдия воспользовалась случаем, чтобы искупаться в бассейне замка в деревне Грязь. Девочка окунулась в воду, подбадриваемая звездной мамой. «Давай, давай, спортсменка», — говорила ей Кристина.