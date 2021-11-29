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Dress Code. В Москве открылся ювелирный бутик. Среди гостей — Рената Литвинова, Дарья Клюкина, Ян Гэ

Dress Code. В Москве открылся ювелирный бутик. Среди гостей — Рената Литвинова, Дарья Клюкина, Ян Гэ

В Москве на Петровке после реконструкции открылся бутик ювелирного бренда Bvlgari. Среди первых гостей были Рената Литвинова, Дарья Клюкина, художница Маша Янковская, Ян Гэ и другие.

Новый интерьер наполнен отсылками к декору исторического бутика на виа Кондотти с элементами современного дизайна Питера Марино. Планируется, что бутик станет также постоянным местом для проведения светских вечеров и показов новинок бренда. Первую презентацию устроили сразу в день открытия: гостям представили произведения ювелирного искусства, созданные специально для России. В коллекцию вошли три колье с крестами — дань уважения архитектуре и Московскому Кремлю, где недавно прошла выставка-ретроспектива сокровищ Bvlgari.


Рената Литвинова
Дарья Клюкина
Ян Гэ
Наталья Османн и Даниил Берг
Анна Цуканова-Котт
Анна Антимоний
Маша Янковская
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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