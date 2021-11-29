Джек Дорси покинул пост CEO Twitter

Джек Дорси подтвердил, что покинул должность главы Twitter. Ранее об этом сообщил CNBC со ссылкой на источники.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Согласно пресс-релизу, совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором и членом правления. Ранее он занимал должность технического директора компании.

Дорси останется членом совета до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году. Брет Тейлор сменил Патрика Пичетта на посту председателя. Кадровые перестановки вступают в силу немедленно.

«Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. 10 лет его работы изменили компанию. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить», — заявил Дорси.

Акции компании отреагировали на новость позитивно.





В 2020 году источники Bloomberg и CNBC сообщили, что купившая «значительную долю» Twitter инвестиционная компания Elliott Management недовольна Дорси. В частности, одновременным руководством соцсетью и платежной фирмой Square. Пока неясно, имеет ли Elliott Management отношение к возможной отставке.

28 ноября Дорси написал:

«Я люблю Twitter».

I love twitter — jack⚡️ (@jack) November 28, 2021

По мнению основателя Coin Metrics Ника Картера, уход Дорси покажет, что «он был последним оплотом против гораздо более агрессивной цензуры в Twitter».

Jack's departure will make it clear that he was the last bulwark against much more aggressive censorship at Twitter. Jack deserves the break, but I don't believe it will be positive for the platform. — nic cubeter (🧊, 🧊) (@nic__carter) November 29, 2021

«Джек заслуживает перерыва, но я не верю, что это будет положительно для платформы», — подчеркнул Картер.

Дорси являлся генеральным директором Twitter до 2008 года — его сместили с должности, но оставили на посту председателя совета директоров. В 2015 году он вновь возглавил Twitter.

Forbes оценивает состояние Дорси в $11,9 млрд и ставит на 173 место в рейтинге миллиардеров. Журнал также назвал его человеком года в сфере финансовых технологий в 2020 году.

Дорси — сторонник биткоина. По его мнению, первая криптовалюта — одна из трех ключевых тенденций, определяющих будущее соцсети, наряду с искусственным интеллектом и децентрализацией.

Square инвестировала в цифровое золото $50 млн и $170 млн. В I квартале 2021 года продажи BTC через приложение Cash App принесли платежной компании $3,51 млрд.

В июле фирма объявила о разработке аппаратного кошелька и сервиса для хранения биткоина. Позже Дорси рассказал, что Square рассматривает возможность создания устройства для добычи первой криптовалюты с открытым исходным кодом.

Дорси также заявил о работе над открытой платформой TBD для создания децентрализованной биткоин-биржи на базе своей платежной компании. Через несколько месяцев он опубликовал ссылку на white paper.

Напомним, в сентябре Twitter позволил авторам контента принимать донаты в первой криптовалюте.



