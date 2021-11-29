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Джек Дорси покинул пост CEO Twitter

Джек Дорси покинул пост CEO Twitter


Джек Дорси подтвердил, что покинул должность главы Twitter. Ранее об этом сообщил CNBC со ссылкой на источники.



Согласно пресс-релизу, совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором и членом правления. Ранее он занимал должность технического директора компании.


Дорси останется членом совета до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году. Брет Тейлор сменил Патрика Пичетта на посту председателя. Кадровые перестановки вступают в силу немедленно.


«Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. 10 лет его работы изменили компанию. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить», — заявил Дорси.


Акции компании отреагировали на новость позитивно.




В 2020 году источники Bloomberg и CNBC сообщили, что купившая «значительную долю» Twitter инвестиционная компания Elliott Management недовольна Дорси. В частности, одновременным руководством соцсетью и платежной фирмой Square. Пока неясно, имеет ли Elliott Management отношение к возможной отставке.


28 ноября Дорси написал:


«Я люблю Twitter».



По мнению основателя Coin Metrics Ника Картера, уход Дорси покажет, что «он был последним оплотом против гораздо более агрессивной цензуры в Twitter».



 «Джек заслуживает перерыва, но я не верю, что это будет положительно для платформы», — подчеркнул Картер.


Дорси являлся генеральным директором Twitter до 2008 года — его сместили с должности, но оставили на посту председателя совета директоров. В 2015 году он вновь возглавил Twitter.


Forbes оценивает состояние Дорси в $11,9 млрд и ставит на 173 место в рейтинге миллиардеров. Журнал также назвал его человеком года в сфере финансовых технологий в 2020 году.


Дорси — сторонник биткоина. По его мнению, первая криптовалюта — одна из трех ключевых тенденций, определяющих будущее соцсети, наряду с искусственным интеллектом и децентрализацией.


Square инвестировала в цифровое золото $50 млн и $170 млн. В I квартале 2021 года продажи BTC через приложение Cash App принесли платежной компании $3,51 млрд.


В июле фирма объявила о разработке аппаратного кошелька и сервиса для хранения биткоина. Позже Дорси рассказал, что Square рассматривает возможность создания устройства для добычи первой криптовалюты с открытым исходным кодом.


Дорси также заявил о работе над открытой платформой TBD для создания децентрализованной биткоин-биржи на базе своей платежной компании. Через несколько месяцев он опубликовал ссылку на white paper.


Напомним, в сентябре Twitter позволил авторам контента принимать донаты в первой криптовалюте.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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