Джек Дорси покинул пост CEO Twitter

Джек Дорси подтвердил, что покинул должность главы Twitter. Ранее об этом сообщил CNBC со ссылкой на источники.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

Согласно пресс-релизу, совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором и членом правления. Ранее он занимал должность технического директора компании.

Дорси останется членом совета до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году. Брет Тейлор сменил Патрика Пичетта на посту председателя. Кадровые перестановки вступают в силу немедленно.

«Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. 10 лет его работы изменили компанию. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить», — заявил Дорси.

Акции компании отреагировали на новость позитивно.

В 2020 году источники Bloomberg и CNBC сообщили, что купившая «значительную долю» Twitter инвестиционная компания Elliott Management недовольна Дорси. В частности, одновременным руководством соцсетью и платежной фирмой Square. Пока неясно, имеет ли Elliott Management отношение к возможной отставке.

28 ноября Дорси написал:

«Я люблю Twitter».

По мнению основателя Coin Metrics Ника Картера, уход Дорси покажет, что «он был последним оплотом против гораздо более агрессивной цензуры в Twitter».

Jack's departure will make it clear that he was the last bulwark against much more aggressive censorship at Twitter. Jack deserves the break, but I don't believe it will be positive for the platform.