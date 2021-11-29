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Ethereum-миксер Tornado Cash интегрирует решение второго уровня Arbitrum

Ethereum-миксер Tornado Cash интегрирует решение второго уровня Arbitrum


Команда Ethereum-миксера Tornado Cash заявила о готовности к интеграции сервисом сети второго уровня Arbitrum One.


https://twitter.com/TornadoCash/status/1465269558617550850

"Все смарт-контракты протокола настроены и готовы к запуску на Arbitrum. Они просто нуждаются в помощи сообщества, чтобы быть развернутыми и летать на собственных крыльях", — говорится в заявлении.


В Tornado Cash отметили, что интеграция предоставит пользователям все преимуществами решений L2, включая более дешевые транзакции.


Согласно L2 Fees, транзакционные комиссии в Arbitrum One составляют около 30% от сборов в сети Ethereum.


Данные: L2 Fees.

"Это предложение является частью стремления протокола постоянно улучшаться и позволять большему количеству пользователей отстаивать свое право на конфиденциальность. Более того, с этим развертыванием Tornado Cash присоединится к процветающей экосистеме, состоящей из множества других DeFi-приложений", — добавила команда миксера.


Выбор поддержки недавно запущенной сети в Tornado Cash объяснили ее популярностью. По данным L2 Beat, совокупная стоимость заблокированных в протоколе активов (TVL) составляет $2,6 млрд. Он доминирует в сегменте L2 по этому показателю с долей 38,8%.


Данные: L2 Beat.

Сервис DeFi Llama насчитывает у Arbitrum One TVL в размере $2,04 млрд. Это помещает протокол на девятое место среди всех блокчейнов.


Arbitrum One использует технологию Optimistic Rollups.


https://forklog.com/perezagruzka-defi-kak-arbitrum-stal-vedushhim-ethereum-resheniem-vtorogo-urovnya/

Напомним, в ноябре Arbitrum One интегрировала биткоин-биржа Binance.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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